Студентка обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема

Студентка факультета физики и астрономии в Университете Британской Колумбии в Ванкувере Мишель Кунимото обнаружила 17 новых экзопланет, включая потенциально обитаемую планету размером с полторы Земли. Кунимото сделала открытия путем объединения данных, собранных в ходе миссии NASA «Кеплер».

Телескоп «Кеплер» выполнял работу на гелиоцентрической орбите с 2009 по 2018 годы. Одной из главных задач был поиск экзопланет, в том числе скалистых объектов в потенциально обитаемых зонах, где может существовать жидкая вода.

Новые результаты, опубликованные в «Астрономическом журнале», включают в себя одну из таких особенно редких планет. Официально названная KIC-7340288 b, планета, обнаруженная Кунимото, в полтора раза больше Земли. Она достаточно мала, чтобы считаться скалистой, а не газообразной, как планеты-гиганты Солнечной системы, и находится в обитаемой зоне своей звезды.