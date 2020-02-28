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Наука

Студентка обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема

28 февраля 2020
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Размеры найденных 17 экзопланет в сравнении с Марсом, Землей и Нептуном.
Фото: Michelle Kunimoto
Открытия были сделаны с помощью телескопа «Кеплер».

Студентка факультета физики и астрономии в Университете Британской Колумбии в Ванкувере Мишель Кунимото обнаружила 17 новых экзопланет, включая потенциально обитаемую планету размером с полторы Земли. Кунимото сделала открытия путем объединения данных, собранных в ходе миссии NASA «Кеплер».

Телескоп «Кеплер» выполнял работу на гелиоцентрической орбите с 2009 по 2018 годы. Одной из главных задач был поиск экзопланет, в том числе скалистых объектов в потенциально обитаемых зонах, где может существовать жидкая вода.

Новые результаты, опубликованные в «Астрономическом журнале», включают в себя одну из таких особенно редких планет. Официально названная KIC-7340288 b, планета, обнаруженная Кунимото, в полтора раза больше Земли. Она достаточно мала, чтобы считаться скалистой, а не газообразной, как планеты-гиганты Солнечной системы, и находится в обитаемой зоне своей звезды.

«Эта планета находится на расстоянии около тысячи световых лет от нас, поэтому в ближайшее время мы туда не доберемся. Но это действительно захватывающая находка, поскольку на сегодняшний день в потенциально обитаемых зонах обнаружено только 15 небольших планет, найденных «Кеплером», – Мишель Кунимото.

KIC-7340288 b делает полный оборот вокруг своей звезды за 142 земных дня и находится от нее в 0,444 астрономических единицах (AU – расстояние между Землей и Солнцем).

Из других 16 новых обнаруженных планет самая маленькая составляет всего две трети от размера Земли.

Данные, собранные «Кеплером», включают в себя наблюдения за примерно 200 000 тысячами звезд. В ходе работы Кунимото использовала метод транзитной фотометрии.

«Каждый раз, когда планета проходит перед звездой, она блокирует часть света этой звезды и вызывает временное уменьшение ее яркости. Найдя эти провалы, известные как транзиты, вы можете начать собирать воедино информацию о планете, такую как ее размер и время оборота вокруг звезды», – Мишель Кунимото.

Ранее Кунимото, имеющая докторскую степень по философии, в сотрудничестве с Университетом Британской Колумбии открыла четыре экзопланеты.