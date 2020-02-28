Студентка обнаружила 17 новых экзопланет. Одна из них потенциально обитаема
Студентка факультета физики и астрономии в Университете Британской Колумбии в Ванкувере Мишель Кунимото обнаружила 17 новых экзопланет, включая потенциально обитаемую планету размером с полторы Земли. Кунимото сделала открытия путем объединения данных, собранных в ходе миссии NASA «Кеплер».
Телескоп «Кеплер» выполнял работу на гелиоцентрической орбите с 2009 по 2018 годы. Одной из главных задач был поиск экзопланет, в том числе скалистых объектов в потенциально обитаемых зонах, где может существовать жидкая вода.
Новые результаты, опубликованные в «Астрономическом журнале», включают в себя одну из таких особенно редких планет. Официально названная KIC-7340288 b, планета, обнаруженная Кунимото, в полтора раза больше Земли. Она достаточно мала, чтобы считаться скалистой, а не газообразной, как планеты-гиганты Солнечной системы, и находится в обитаемой зоне своей звезды.
KIC-7340288 b делает полный оборот вокруг своей звезды за 142 земных дня и находится от нее в 0,444 астрономических единицах (AU – расстояние между Землей и Солнцем).
Из других 16 новых обнаруженных планет самая маленькая составляет всего две трети от размера Земли.
Данные, собранные «Кеплером», включают в себя наблюдения за примерно 200 000 тысячами звезд. В ходе работы Кунимото использовала метод транзитной фотометрии.
Astronomy student Michelle Kunimoto discovers 17 new planets, including Earth-sized worldhttps://t.co/aeN0HkSQq1 #exoplanets pic.twitter.com/tV0NYVWKY7— Lukas VF Novak (@animalculum) February 28, 2020
Ранее Кунимото, имеющая докторскую степень по философии, в сотрудничестве с Университетом Британской Колумбии открыла четыре экзопланеты.