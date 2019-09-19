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Наука

Студентка обнаружила необычный новый минерал внутри алмаза

19 сентября 2019
Голдшмидтит
Крошечный образец голдшмидтдита
Фото: Nicole Meyer
Образец получил название голдшмидтит в честь основателя современной геохимии Виктора Морица Гольдшмидта.

Автором открытия стала Николь Мейер, студентка Университета Альберты в канадском Эдмонтоне.

Голдшмидтит имеет необычную химическую характеристику для минерала из мантии Земли.

«Он содержит высокую концентрацию ниобия, калия и редкоземельных элементов лантана и церия, в то время как в остальной части мантии преобладают другие элементы, такие как магний и железо.

Для того чтобы калий и ниобий составляли основную долю этого минерала, он должен был образоваться в результате исключительных процессов, которые концентрировали эти необычные элементы», – говорит Мейер.

Исследователи подсчитали, что алмаз, содержащий голдшмидтит, образовался примерно в 170 километрах под поверхностью Земли при температурах, достигающих почти 1200 ° С.

Поскольку пробиться сквозь земную кору, чтобы достичь мантии, невозможно, ученые полагаются на крошечные минеральные включения в алмазах, чтобы узнать больше о химическом составе Земли глубоко под ее поверхностью.

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