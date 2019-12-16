Свайп вправо, свайп влево: ученый из Гарварда создает приложение для знакомств по соответствию ДНК
Гарвардский ученый Джордж Чёрч (George Church) рассказал о разработке необычного приложения для знакомств. Оно будет сравнивать ДНК пользователя с ДНК его потенциального партнера, и это позволит предотвратить нежелательные врожденные заболевания у их возможных детей.
Чёрч является всемирно известным генетиком, химиком и молекулярным инженером. Среди его проектов — попытки воскресить шерстистого мамонта, обратить вспять процесс старения человека и предоставить людям сверхчеловеческие силы посредством генных модификаций. Недавно он также примкнул к проекту по искоренению наследственных заболеваний. Известно, что если каждый из родителей имеет одинаковые «проблемные гены», пусть даже и рецессивные, то их дети оказываются в группе риска, получая врожденное генетическое заболевание. Задумавшись о том, как это предотвратить, Чёрч вместе с единомышленниками решили начать с онлайн-платформ для знакомств.
Работать это будет следующим образом: при регистрации в приложении для знакомств каждый пользователь должен будет пройти полногеномное секвенирование. Это позволит получить информацию о том, носителем каких скрытых мутаций он является. В настоящее время эта процедура предлагается во многих клиниках, но стоит около 750 долларов, поэтому она не слишком востребована. Чёрч рассчитывает, что цены постепенно будут снижаться, и эту сумму можно будет компенсировать за счет платы за приложение — порядка 50 долларов в месяц. Анализируя полученную информацию, платформа для знакомств просто не будет выдавать в результатах поиска партнера, обладающего теми же «проблемными» генами.
При этом данные полногеномного секвенирования не появятся в открытом доступе, а будут храниться только внутри приложения в зашифрованном виде. Если пользователь решит узнать, какие именно рецессивные гены он носит — ему придется пройти тестирование заново без связи с платформой для знакомств.
Ограничений относительно людей, которые сами знают о своих заболеваниях, вводить не планируется: в этом случае пара готова к потенциальным проблемам и обычно сама консультируется с врачом перед тем, как завести детей.
Об инновационном приложении, получившем название Digid8, Чёрч рассказал в эфире одного из американских телеканалов, и тут же на него обрушился шквал критики. Идею назвали «евгеникой»: учением о селекции применительно к человеку.
1. There's virtually no chance this will work— Health Nerd (@GidMK) December 9, 2019
2. It's basically eugenics
3. Don't give your DNA information to a DATING APP SERIOUSLY PEOPLE
4. This app is probably going to be ~super~ racist https://t.co/KG6vckIPWq
Сам Чёрч подобные обвинения опровергает. Он напоминает о том, что множество будущих родителей, узнав о возможных отклонениях в развитии ребенка, делают аборт — а этого можно было бы избежать, если знать о последствиях заранее. Кроме того, в некоторых еврейских общинах США подростки в обязательном порядке проходят тестирование на мутацию, приводящую к болезни Тея-Сакса (тяжелого нейродегенеративного заболевания, распространенного среди евреев). Никаких нареканий эта практика не вызывает — напротив, объем заболеваемости снизился, что радует всех участников процесса.
Евгеника отрицательно себя зарекомендовала во время Второй мировой войны: к «неполноценным лицам» в Третьем рейхе были отнесены евреи, цыгане, люди с отклонениями в развитии, душевнобольные, коммунисты и так далее, и их предлагалось принудительно стерилизовать. Чёрч не планирует подбирать подходящие пары по этим критериям: приложение не будет сортировать людей по расе, убеждениям или уровню интеллекта. Таким образом, по оценкам генетика, подавляющее большинство людей (около 95%) окажется совместим друг с другом.
Помимо болезни Тея-Сакса, Digid8 сможет побороть или по крайней мере уменьшить шанс получить врожденный муковисцидоз, болезнь Хантингтона и другие унаследованные заболевания. Узнайте, как другие ученые пытаются решить эту же проблему.