Свайп вправо, свайп влево: ученый из Гарварда создает приложение для знакомств по соответствию ДНК

Гарвардский ученый Джордж Чёрч (George Church) рассказал о разработке необычного приложения для знакомств. Оно будет сравнивать ДНК пользователя с ДНК его потенциального партнера, и это позволит предотвратить нежелательные врожденные заболевания у их возможных детей.

Чёрч является всемирно известным генетиком, химиком и молекулярным инженером. Среди его проектов — попытки воскресить шерстистого мамонта, обратить вспять процесс старения человека и предоставить людям сверхчеловеческие силы посредством генных модификаций. Недавно он также примкнул к проекту по искоренению наследственных заболеваний. Известно, что если каждый из родителей имеет одинаковые «проблемные гены», пусть даже и рецессивные, то их дети оказываются в группе риска, получая врожденное генетическое заболевание. Задумавшись о том, как это предотвратить, Чёрч вместе с единомышленниками решили начать с онлайн-платформ для знакомств.

Работать это будет следующим образом: при регистрации в приложении для знакомств каждый пользователь должен будет пройти полногеномное секвенирование. Это позволит получить информацию о том, носителем каких скрытых мутаций он является. В настоящее время эта процедура предлагается во многих клиниках, но стоит около 750 долларов, поэтому она не слишком востребована. Чёрч рассчитывает, что цены постепенно будут снижаться, и эту сумму можно будет компенсировать за счет платы за приложение — порядка 50 долларов в месяц. Анализируя полученную информацию, платформа для знакомств просто не будет выдавать в результатах поиска партнера, обладающего теми же «проблемными» генами.