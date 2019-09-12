Сверхбыстрое вращение молекул сняли на видео (впервые в истории!)

Беспрецедентная премьера в мире науки: в этой короткометражке – камео молекулы карбонилсульфида (имея форму ровного стержня, она состоит из атомов кислорода, углерода и серы).



Сценаристы и операторы – физики из гамбургского Центра исследований свободных электронов (CFEL), берлинского Института Макса Борна и их датские коллеги из Орхусского университета.

Процесс, записанный на видео, – полтора оборота молекулы, которые длились 125 триллионных долей секунды; для управления молекулой и съёмки использовали точно настроенные импульсы лазерного света.

«Молекулярная физика давно мечтала запечатлеть сверхбыстрое движение атомов во время динамических процессов на пленке», – объясняет Йохен Кюппер, один из руководителей исследования.

Для этого требуется излучение высокой энергии с длиной волны порядка размера атома, чтобы можно было увидеть детали. Поэтому команда Кюппера выбрала другой подход: они использовали два импульса инфракрасного лазерного излучения, которые были точно настроены друг на друга и разделены на 38 триллионных долей секунды (пикосекунды), чтобы настроить молекулы карбонилсульфида, быстро вращающиеся в унисон.

Затем они использовали дополнительный лазерный импульс, имеющий большую длину волны, для определения положения молекул с интервалами около 0,2 триллионных долей секунды каждый.

«Поскольку этот диагностический лазерный импульс разрушает молекулы, эксперимент должен был быть перезапущен для каждого снимка», – говорят авторы исследования.