Российские ученые заставили растения светиться: завораживающее видео

Сам эффект называется «биолюминесценция» — это нетепловое свечение в живой системе. Свечение происходит благодаря окислению молекул люциферинов ферментом люциферазой. Всего известно около 40 биолюминесцентных систем, включающих семь различных типов люцифераз.

По текущим оценкам исследователей, их светящийся табак по яркости примерно в десять раз превосходит результаты самых удачных предыдущих попыток сделать биолюминесцентные растения.

Ученые отмечают, что эффект свечения не повлиял ни на одну из естественных функций растения, включая «общий фенотип, содержание хлорофилла и каротиноидов, время цветения и прорастание семян», за исключением «увеличения средней высоты трансгенных растений на 12%».

В 2017 году инженеры Массачусетского технологического института заставили светиться жеруху обыкновенную или водяной кресс (Nastúrtium officinále). Однако в ходе эксперимента использовалось не геномное вмешательство, а помещение растений в раствор с люциферазой.