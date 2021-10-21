Свиную почку впервые успешно пересадили человеку

Хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health пересадили свиную почку женщине, давшей согласие на донорство органов. Ее мозг уже умер, а тело поддерживалось системой жизнеобеспечения. Семья рецепиента дала согласие на двухдневный эксперимент ради науки.

Свиньи по-прежнему остаются в центре внимания исследователей, которые хотят решить проблему нехватки органов для трансплантации. Одним из важных препятствий на пути к этому оставалась молекула, кодирующая альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу) – сахар, чуждый человеческому организму и вызывающий немедленное отторжение органов.

Почка для этого эксперимента была получена от генетически «отредактированного» животного, гены которого были сконструированы таким образом, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы.

Хирурги прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершей женщины, чтобы наблюдать за ней в течение двух дней. Почка полностью справилась со своими функциями – фильтровала отходы и вырабатывала мочу и креатинин, не вызвав отторжения у организма. Эксперимент был прекращен через 54 часа после его начала.