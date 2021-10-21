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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Наука

Свиную почку впервые успешно пересадили человеку

National Geographic Россия
21 октября 2021
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На этой фотографии в сентябре 2021 года, предоставленной NYU Langone Health, хирургическая бригада из больницы Нью-Йорка исследует почку свиньи, прикрепленную к телу умершего реципиента, на наличие каких-либо признаков отторжения
Фото: NYU Langone Health
Американские хирурги провели уникальный эксперимент, результаты которого могут стать прорывными в области трансплантации органов.

Хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health пересадили свиную почку женщине, давшей согласие на донорство органов. Ее мозг уже умер, а тело поддерживалось системой жизнеобеспечения. Семья рецепиента дала согласие на двухдневный эксперимент ради науки. 

Свиньи по-прежнему остаются в центре внимания исследователей, которые хотят решить проблему нехватки органов для трансплантации. Одним из важных препятствий на пути к этому оставалась молекула, кодирующая альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу) – сахар, чуждый человеческому организму и вызывающий немедленное отторжение органов. 

Почка для этого эксперимента была получена от генетически «отредактированного» животного, гены которого были сконструированы таким образом, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы.

Хирурги прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершей женщины, чтобы наблюдать за ней в течение двух дней. Почка полностью справилась со своими функциями – фильтровала отходы и вырабатывала мочу и креатинин, не вызвав отторжения у организма. Эксперимент был прекращен через 54 часа после его начала. 

«Операция прошла даже лучше, чем мы ожидали. Это было похоже на любую трансплантацию, которую я когда-либо проводил от живого донора. Многие почки от умерших людей работают не сразу, им требуется несколько дней или недель, чтобы начать функционировать. Эта заработала сразу», – Роберт Монтгомери, директор Института трансплантации N.Y.U. Langone Health.

Проведенная операция называется ксенотрансплантацией – трансплантацией тканей или органов от одного вида к другому. Как отмечают исследователи, если эксперимент получит свое развитие, свиньи смогут предоставить множество органов, пригодных для использования людьми, которые в них нуждаются. Сейчас в США в среднем 17 человек в день умирают в очереди на трансплантацию органов. 

По словам доктора Дэвида Классена, главного врача американской Объединенной сети по совместному использованию органов, эта операция может считаться «переломным моментом». Однако он предупреждает, что отторжение органов в долгосрочной перспективе происходит даже тогда, когда донорская почка хорошо подходит и взята от другого человека, не говоря уже о представителе другого биологического вида. Кроме того, свиньи могут оказаться носителями вирусов, опасных для человека. И, если вовремя их не заметить и не избавиться от них, такая пересадка может закончиться плачевно.

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Пока нет рецензируемого научного отчета об операции, но медики говорят об эксперименте с осторожным оптимизмом. Эксперты отмечают, что испытания свиных почек на тяжелобольных людях – пациентах, у которых не осталось других вариантов – могут быть проведены в течение двух лет.

Также предстоит преодолеть множество препятствий, в том числе одобрение регулирующих органов. Использование органов других животных может помочь сотням тысяч людей. Возможно, этот эксперимент по пересадке свиной почки послужит краткосрочным решением для пациентов в критическом состоянии до тех пор, пока они не смогут получить человеческую почку в качестве постоянного трансплантата. 

Почка, используемая в этой процедуре, была «произведена» компанией Revivicor. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило генетически модифицированных свиней для терапевтического использования и для употребления в пищу в декабре 2020 года.

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