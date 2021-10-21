Свиную почку впервые успешно пересадили человеку
Хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health пересадили свиную почку женщине, давшей согласие на донорство органов. Ее мозг уже умер, а тело поддерживалось системой жизнеобеспечения. Семья рецепиента дала согласие на двухдневный эксперимент ради науки.
Свиньи по-прежнему остаются в центре внимания исследователей, которые хотят решить проблему нехватки органов для трансплантации. Одним из важных препятствий на пути к этому оставалась молекула, кодирующая альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу) – сахар, чуждый человеческому организму и вызывающий немедленное отторжение органов.
Почка для этого эксперимента была получена от генетически «отредактированного» животного, гены которого были сконструированы таким образом, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы.
Хирурги прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершей женщины, чтобы наблюдать за ней в течение двух дней. Почка полностью справилась со своими функциями – фильтровала отходы и вырабатывала мочу и креатинин, не вызвав отторжения у организма. Эксперимент был прекращен через 54 часа после его начала.
Проведенная операция называется ксенотрансплантацией – трансплантацией тканей или органов от одного вида к другому. Как отмечают исследователи, если эксперимент получит свое развитие, свиньи смогут предоставить множество органов, пригодных для использования людьми, которые в них нуждаются. Сейчас в США в среднем 17 человек в день умирают в очереди на трансплантацию органов.
По словам доктора Дэвида Классена, главного врача американской Объединенной сети по совместному использованию органов, эта операция может считаться «переломным моментом». Однако он предупреждает, что отторжение органов в долгосрочной перспективе происходит даже тогда, когда донорская почка хорошо подходит и взята от другого человека, не говоря уже о представителе другого биологического вида. Кроме того, свиньи могут оказаться носителями вирусов, опасных для человека. И, если вовремя их не заметить и не избавиться от них, такая пересадка может закончиться плачевно.
Пока нет рецензируемого научного отчета об операции, но медики говорят об эксперименте с осторожным оптимизмом. Эксперты отмечают, что испытания свиных почек на тяжелобольных людях – пациентах, у которых не осталось других вариантов – могут быть проведены в течение двух лет.
Также предстоит преодолеть множество препятствий, в том числе одобрение регулирующих органов. Использование органов других животных может помочь сотням тысяч людей. Возможно, этот эксперимент по пересадке свиной почки послужит краткосрочным решением для пациентов в критическом состоянии до тех пор, пока они не смогут получить человеческую почку в качестве постоянного трансплантата.
Почка, используемая в этой процедуре, была «произведена» компанией Revivicor. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило генетически модифицированных свиней для терапевтического использования и для употребления в пищу в декабре 2020 года.