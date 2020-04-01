Сюрпризы звездного неба в апреле

Первый весенний звездопад – Лириды. Это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Он активен с 16 по 25 апреля; максимум приходится на 21-22 апреля 2020 года. В эту ночь появится до 18 метеоров в час.

Скорость метеоров – 49 км/с. Так как созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить ближе к утру. При ясной погоде метеоры хорошо видны из северного полушария, где на рассвете радиант находится высоко в небе.