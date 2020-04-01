Сюрпризы звездного неба в апреле

Апрельский календарь радует двумя важными «космическими» днями: 59 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. А 22 апреля – круглая дата: это 50-й Международный День Земли (International Mother Earth Day).
Он призван обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы Земли и побудить их быть внимательнее к ней. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается начиная с 2010 года.
Несколько подарков преподнесет ночное небо. Полнолуние 8 апреля станет Суперлунием: так называется наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты. Благодаря этому с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.
В области зенита находится созвездие Большой Медведицы, которое постепенно склоняется к западу. В южной стороне высоко над горизонтом располагается Волопас, ниже и западнее его – созвездие Девы, на востоке поднялись созвездия Лиры и Лебедя, на северо-западе приближается к горизонту Возничий, а над северной частью горизонта находятся Персей и Кассиопея.
Начиная со второй половины осени и заканчивая серединой весны в средних широтах по вечерам можно наблюдать красивое рассеянное звездное скопление Плеяды. Вблизи них время от времени оказывается та или иная яркая планета. Особенно впечатляет прохождение яркой Венеры, которое случается раз в 8 лет. На фоне юго-западной части скопления Венера была видна в 1988, 1996, 2004 и 2012 годах, и следующее прохождение ожидается со 2 по 4 апреля нынешнего года.
Первый весенний звездопад – Лириды. Это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Он активен с 16 по 25 апреля; максимум приходится на 21-22 апреля 2020 года. В эту ночь появится до 18 метеоров в час.
Скорость метеоров – 49 км/с. Так как созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить ближе к утру. При ясной погоде метеоры хорошо видны из северного полушария, где на рассвете радиант находится высоко в небе.
Солнце движется по созвездию Рыб до 18 апреля, а затем переходит в созвездие Овна. Продолжительность дня быстро увеличивается от 13 часов 08 минут до 15 часов 18 минут на широте Москвы. Чем выше к северу, тем продолжительность ночи короче: на широте Мурманска уже к концу месяца наступят белые ночи.