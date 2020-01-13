Тайна гигантской мертвой зоны в Тихом океане

Этот участок называется Океанским полюсом недоступности, или Точкой Немо (Point Nemo) — в честь капитана из романов Жюля Верна. Он является «сердцем» Южно-Тихоокеанского круговорота (SPG) — одной из пяти гигантских систем течения в Мировом океане. Здесь огромные массы воды ходят по кругу, почти не контактируя с другими водными массами из-за давления и температуры. Вода практически не содержит питательных веществ, зато уровни ультрафиолета выше, чем в других местах на планете. По этой причине представители фауны, за исключением бактерий, в Точке Немо не встречаются.

Это очень интересное место для исследований, и недавно ученые из Института морской микробиологии им. Макса Планка сообщили о результатах шестинедельной экспедиции. Она проводилась с декабря 2015 года по январь 2016 года на немецком исследовательском судне FS Sonne. Биологи отобрали популяции микробов на глубине от 20 до 5000 метров, используя новую систему анализа, которая позволяет упорядочить и идентифицировать органические образцы всего за 35 часов.