Тайна гигантской мертвой зоны в Тихом океане

В южной части Тихого океана в координатах 48°52′ ю. ш. 123°23′ з. д. находится условная точка, максимально удаленная от любого участка суши. Ближайшая к ней обитаемая «местность» — расположенная на расстоянии 400 км Международная космическая станция, а ближайшая земля — необитаемый атолл Дюси — лежит в 2 688 км.
Этот участок называется Океанским полюсом недоступности, или Точкой Немо (Point Nemo) — в честь капитана из романов Жюля Верна. Он является «сердцем» Южно-Тихоокеанского круговорота (SPG) — одной из пяти гигантских систем течения в Мировом океане. Здесь огромные массы воды ходят по кругу, почти не контактируя с другими водными массами из-за давления и температуры. Вода практически не содержит питательных веществ, зато уровни ультрафиолета выше, чем в других местах на планете. По этой причине представители фауны, за исключением бактерий, в Точке Немо не встречаются.
Это очень интересное место для исследований, и недавно ученые из Института морской микробиологии им. Макса Планка сообщили о результатах шестинедельной экспедиции. Она проводилась с декабря 2015 года по январь 2016 года на немецком исследовательском судне FS Sonne. Биологи отобрали популяции микробов на глубине от 20 до 5000 метров, используя новую систему анализа, которая позволяет упорядочить и идентифицировать органические образцы всего за 35 часов.
Доминирующими оказалось 20 основных бактериальных видов: в основном это были организмы, встречающиеся и в других системах круговоротов. Но общая численность бактерий — на треть меньше, чем в круговоротах Атлантики. На настоящий момент это «самое низкое количество клеток, когда-либо измеренное в поверхностных водах океана на всей Земле», — говорят биологи.
Одна из популяций, AEGEAN-169, преподнесла сюрприз: в ходе предыдущих исследований ее находили на глубине 500 и более метров, тогда как теперь она переместилась в поверхностные воды. Ученые считают, что это указывает на интересную потенциальную адаптацию к водам с низкой биологической продуктивностью в условиях высокой солнечной освещенности.
Научная работа подтвердила, что SPG является уникальной ультраолиготрофной средой обитания. С одной стороны, слабая концентрация питательных веществ ограничивает рост специализированных организмов; но с другой — наиболее сильные популяции все же приспосабливаются к экстремальным физико-химическим условиям.