Тайны диких пчел: уникальные фотографии

Не успела колония диких пчел сформироваться, как понесла первые потери.

Колония пострадала не от клещей варроа, пестицидов, синдрома разрушения колоний или многих других напастей, с которыми сталкиваются пчелы по всему миру, а от шершней – эти красноглазые гиганты очень опасны для маленькой мохнатой пчелки. Нападали шершни быстро – набрасывались на пчел в воздухе и улетали, прихватив пленников (несчастных в дальнейшем расчленяли и скармливали прожорливым личинкам).

Медоносная пчела не может противостоять шершню, если оказывается с ним один на один. Шершни достигают четырех сантиметров в длину и вооружены мощными жвалами, которыми разрывают на кусочки более мелких насекомых.

В первые несколько дней осады пчелы оказались беспомощны перед натиском агрессоров.

«Я подумал: если так пойдет и дальше, они уничтожат всю мою колонию», – рассказывает фотограф Инго Арндт, хозяин участка в Лангене (Германия), где медоносные пчелы устроили гнездо.

Но спустя неделю пчелы начали укреплять свои позиции. Защитники стали собираться у входа в гнездо, формируя настоящий живой щит. Всякий раз, когда шершень подлетал близко, кто-нибудь из пчел-защитников нападал на захватчика и удерживал его. Через считаные секунды пчелы облепляли шершня и прижимали его к стенке гнезда.