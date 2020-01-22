Химическая связь атомов металлов впервые снята на видео

Ученые из Великобритании и Германии сняли на камеру взаимодействие атомов тяжелого металла рения — подобных съемок ранее никто не делал. Чтобы запечатлеть процесс взаимодействия атомов, ученые поместили их нанотрубки углерода. Эти углеродные цилиндры имеют диаметр около 1-2 нм и использовались в качестве миниатюрных пробирок для атомов.
«Нанотрубки помогали нам вылавливать атомы или молекулы и располагать их там, где нужно. В данном случае мы захватили два атома рения и соединили их друг с другом, сформировав молекулу Re2. Рений можно легко увидеть в атомный микроскоп — он намного темнее окружающих его легких атомов благодаря его большому зарядовому числу», — объясняет Андрей Хлобыстов, профессор Ноттингемского университета и один из ведущих авторов исследования.
Затем команда использовала просвечивающую электронную микроскопию (TEM) — метод, с помощью которого пучок электронов высокой энергии используется для визуализации образцов и создания изображения. Это и позволило запечатлеть взаимодействие атомов на пленке.
18-секундный ролик демонстрирует, как два атома катятся в полых углеродных нанотрубках, то приближаясь, то отдаляясь друг от друга, пока не сливаются в единое целое. Затем объединенная фигура начинает искажаться, и связь снова разрушается.
Атомы связываются друг с другом, чтобы повысить собственную стабильность и снизить энергию. Сами по себе атомы расходуют больше энергии и довольно нестабильны. Но как только они объединяются, положительно заряженный и отрицательно заряженный атом могут образовывать молекулы с уникальными свойствами.
Связь между атомами меняется по мере изменения окружающей их среды. В этом случае оно стало слабее, когда атомы двигались в паре вниз по нанотрубкам, что подтвердило исследование.
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