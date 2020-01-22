Химическая связь атомов металлов впервые снята на видео

Ученые из Великобритании и Германии сняли на камеру взаимодействие атомов тяжелого металла рения — подобных съемок ранее никто не делал. Чтобы запечатлеть процесс взаимодействия атомов, ученые поместили их нанотрубки углерода. Эти углеродные цилиндры имеют диаметр около 1-2 нм и использовались в качестве миниатюрных пробирок для атомов.

«Нанотрубки помогали нам вылавливать атомы или молекулы и располагать их там, где нужно. В данном случае мы захватили два атома рения и соединили их друг с другом, сформировав молекулу Re2. Рений можно легко увидеть в атомный микроскоп — он намного темнее окружающих его легких атомов благодаря его большому зарядовому числу», — объясняет Андрей Хлобыстов, профессор Ноттингемского университета и один из ведущих авторов исследования.

Затем команда использовала просвечивающую электронную микроскопию (TEM) — метод, с помощью которого пучок электронов высокой энергии используется для визуализации образцов и создания изображения. Это и позволило запечатлеть взаимодействие атомов на пленке.