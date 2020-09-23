18-метровый японский робот Gundam преклонил колено: видео

Вдохновлённый внешностью главного героя аниме Gundam, одноимённый робот модели RX-78-2 (название взято из аниме) теперь смог преклонить колено. Производство гиганта ещё не завершено, однако его создатели периодически радуют нас, публикуя видео с испытаниями различных функций робота и его движениями: ранее мы уже показывали, как робот — тогда ещё безголовый — двигался, поднимая ноги.

В новых видео, попавших в сеть, RX-78-2 Gundam двигает руками, туловищем и опускается на одно колено.