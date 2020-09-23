18-метровый японский робот Gundam преклонил колено: видео

Вдохновлённый внешностью главного героя аниме Gundam, одноимённый робот модели RX-78-2 (название взято из аниме) теперь смог преклонить колено. Производство гиганта ещё не завершено, однако его создатели периодически радуют нас, публикуя видео с испытаниями различных функций робота и его движениями: ранее мы уже показывали, как робот — тогда ещё безголовый — двигался, поднимая ноги.
В новых видео, попавших в сеть, RX-78-2 Gundam двигает руками, туловищем и опускается на одно колено.
Видео, снятое с другого ракурса в полный рост RX-78-2 Gundam:
История робота RX-78-2 объединяет несколько десятков сериалов, OVA и полнометражных фильмов, созданных японской студией Sunrise. На основе Gundam были созданы «Трансформеры» и другие популярные фильмы. Это аниме, которому в 2019 году исполнилось 40 лет, настолько популярно в Стране восходящего солнца, что его нередко называют японскими «Звездными войнами».
Создаваемый 25-тонный робот станет частью тематического парка развлечений, который будет посвящён вселенной Gundam. Она рассказывает о далёком будущем, в котором люди воюют между собой в ме́хах — гигантских человекоподобных роботах (в основном боевых), внутри которых находится пилот. Мехи крайне популярны на востоке, так что название перенеслось на поджанр аниме, манги и научной фантастики, основным атрибутом которых являются эти роботы.
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