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National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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Техника

3 миллиона долларов за круиз на атомной яхте

Анастасия Баринова
15 апреля 2021
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Фото: EARTH 300
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Фото: EARTH 300
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Фото: EARTH 300
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Фото: EARTH 300
Судно, предназначенное для изучения моря, будет брать на борт туристов

Предприниматель Аарон Оливера представил яхту нового типа – с ядерной установкой на борту и, как результат, с нулевыми выбросами. В 2015 году Аарон нырял на Мальдивах и увидел кораллы, погибшие в результате закисления Мирового океана. Это заставило его пересмотреть свои взгляды: он обратил внимание на экологические проблемы и решил внести свой вклад в защиту окружающей среды.

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Аарон Оливера

EARTH 300

«Я начал искать возможности объединения науки, технологий, приключений, исследований, образования и развлечений в новом формате»

Он нашел и единомышленников, и инвесторов. Судно, получившее название Earth 300, было спроектировано специалистом британского Королевского института кораблестроения Айваном Саласом Джефферсоном. Яхта длиной 300 метров, шириной 46 метров и высотой 60 метров будет оснащена жидкосолевым реактором и будет способна работать 300 дней в году.

«Это судно размером с круизный лайнер, но это не круизный лайнер. Оно выглядит как суперъяхта, но это не суперъяхта. По технологиям Earth 300 может конкурировать с авианосцем, но это не авианосец. Преследуя научные цели, эта прочная и выносливая яхта может напоминать исследовательское судно, но это не исследовательское судно. Это всё вместе взятое!»

На борту будет оборудована гигантская «научная сфера», 22 передовых лаборатории с квантовым компьютером, искусственным интеллектом, робототехникой и другими новейшими технологиями. Вместимость яхты составляет 405 человек: помимо 165 членов экипажа, будет приглашено 160 ученых, представляющих различные дисциплины, 20 студентов, 20 ведущих экспертов в области изучения последствий изменения климата и 40 VIP-гостей. 

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EARTH 300

При этом заплатить за билет придется только туристам: стоимость 10-дневного круиза оценивается в 3 миллиона долларов. Таким образом проект должен стать не только полезным для науки, но еще и прибыльным.

В настоящее время ведется поиск места, где может быть построена первая в мире атомная яхта. В качестве вариантов рассматриваются различные верфи в Европе и Южной Корее; стоимость строительства оценивается в 500-700 миллионов долларов. Первый круиз намечен на 2025 год.

Посмотрите на самый большой в мире круизный лайнер.

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