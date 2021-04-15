3 миллиона долларов за круиз на атомной яхте

Предприниматель Аарон Оливера представил яхту нового типа – с ядерной установкой на борту и, как результат, с нулевыми выбросами. В 2015 году Аарон нырял на Мальдивах и увидел кораллы, погибшие в результате закисления Мирового океана. Это заставило его пересмотреть свои взгляды: он обратил внимание на экологические проблемы и решил внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Он нашел и единомышленников, и инвесторов. Судно, получившее название Earth 300, было спроектировано специалистом британского Королевского института кораблестроения Айваном Саласом Джефферсоном. Яхта длиной 300 метров, шириной 46 метров и высотой 60 метров будет оснащена жидкосолевым реактором и будет способна работать 300 дней в году.
На борту будет оборудована гигантская «научная сфера», 22 передовых лаборатории с квантовым компьютером, искусственным интеллектом, робототехникой и другими новейшими технологиями. Вместимость яхты составляет 405 человек: помимо 165 членов экипажа, будет приглашено 160 ученых, представляющих различные дисциплины, 20 студентов, 20 ведущих экспертов в области изучения последствий изменения климата и 40 VIP-гостей.
При этом заплатить за билет придется только туристам: стоимость 10-дневного круиза оценивается в 3 миллиона долларов. Таким образом проект должен стать не только полезным для науки, но еще и прибыльным.
В настоящее время ведется поиск места, где может быть построена первая в мире атомная яхта. В качестве вариантов рассматриваются различные верфи в Европе и Южной Корее; стоимость строительства оценивается в 500-700 миллионов долларов. Первый круиз намечен на 2025 год.
Посмотрите на самый большой в мире круизный лайнер.