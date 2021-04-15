3 миллиона долларов за круиз на атомной яхте

Судно, предназначенное для изучения моря, будет брать на борт туристов

Предприниматель Аарон Оливера представил яхту нового типа – с ядерной установкой на борту и, как результат, с нулевыми выбросами. В 2015 году Аарон нырял на Мальдивах и увидел кораллы, погибшие в результате закисления Мирового океана. Это заставило его пересмотреть свои взгляды: он обратил внимание на экологические проблемы и решил внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Он нашел и единомышленников, и инвесторов. Судно, получившее название Earth 300 , было спроектировано специалистом британского Королевского института кораблестроения Айваном Саласом Джефферсоном. Яхта длиной 300 метров, шириной 46 метров и высотой 60 метров будет оснащена жидкосолевым реактором и будет способна работать 300 дней в году.