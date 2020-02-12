Airbus представил модель «смешанного крыла»: видео

Традиционную схему строения пассажирских лайнеров в наше время можно описать как «сигара плюс крыло». Airbus пошел иным путем и в своей новой модели пассажирского самолета показал схему «смешанное крыло». Длина MAVERIC составляет 2 метра, а ширина — 3,2 метра. Площадь его поверхности составляет около 2,25 квадратных метров. Он отличается конструктивным дизайном, который может снизить расход топлива на 20% по сравнению с современными узкофюзеляжными самолетами.

«Конфигурация „смешанное крыло“ также открывает новые возможности для интеграции силовых установок нового типа, а также универсальную кабину для совершенно нового обслуживания пассажиров на борту», — говорится на сайте Airbus.