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Техника

Airbus представил модель «смешанного крыла»: видео

12 февраля 2020
MAVERIC.jpg
MAVERIC
Фото: airbus.com
Самолет MAVERIC предназначен для проверки инновационных средств управления воздушными суднами.

Традиционную схему строения пассажирских лайнеров в наше время можно описать как «сигара плюс крыло». Airbus пошел иным путем и в своей новой модели пассажирского самолета показал схему «смешанное крыло». Длина MAVERIC составляет 2 метра, а ширина — 3,2 метра. Площадь его поверхности составляет около 2,25 квадратных метров. Он отличается конструктивным дизайном, который может снизить расход топлива на 20% по сравнению с современными узкофюзеляжными самолетами.

«Конфигурация „смешанное крыло“ также открывает новые возможности для интеграции силовых установок нового типа, а также универсальную кабину для совершенно нового обслуживания пассажиров на борту», — говорится на сайте Airbus.

«Несмотря на то, что нет никаких конкретных сроков для ввода в эксплуатацию, этот технологический демонстратор мог бы способствовать изменению архитектуры коммерческих самолетов для экологически устойчивого будущего авиационной промышленности», – Жан-Брайс Дюмон, глава EVP Engineering Airbus.

MAVERIC, запущенный в 2017 году, впервые поднялся в небо в июне 2019 года. С тех пор проводится летная испытательная кампания, которая продлится до конца второго квартала 2020 года. По некоторым оценкам, конструкция самолета также позволит увеличить и грузоподьемность, по сравнению со схожими по размеру классическими лайнерами.

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