Андроид-гимнаст от Boston Dynamics: видео

Андроид Atlas впервые был представлен 11 июля 2013 года. Он разработан при поддержке Минобороны США для выполнения поисково-спасательных задач. Его рост составляет полтора метра, масса – 86 кг. Он оснащен двумя системами технического зрения: лазерным дальномером и стереокамерами, которые управляются бортовым компьютером. Для его конечностей характерны тонкая моторика и 28 видов движений.

Не все разработки Boston Dynamics одинаково успешны: недавно робопса уволили из полиции Нью-Йорка.