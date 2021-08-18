Андроид-гимнаст от Boston Dynamics: видео

Компания-лидер в области робототехники Boston Dynamics представила робота-гимнаста. Это модифицированная версия робота Atlas, которого его авторы называют «самым динамичным андроидом в мире»: он умеет бегать трусцой и перепрыгивать через бревно.
Обновленный Atlas научился паркуру: это вид спортивной активности, включающий преодоление препятствий, прыжки и бег по неровным платформам. Два андроида могут действовать синхронно, в том числе вращаться, делать сальто и дублировать движения друг друга.
Все эти тренировки откладываются в «багаж» возможностей роботов. Скотт Куиндерсма (Scott Kuindersma), руководитель команды, работающей над созданием Атласа, говорит, что это поможет сконструировать «робота будущего, который может делать что угодно и везде».
Boston Dynamics также выпустила закулисное видео, показывающее, что роботы, как и люди, учатся на своих ошибках. «Это не робот, который просто волшебным образом решает заняться паркуром: это своего рода хореографическая рутина, очень похожая на видео о скейтбординге или паркуре, где спортсмен практикует одни и те же движения десятки или сотни раз», – поясняют представители компании.
Андроид Atlas впервые был представлен 11 июля 2013 года. Он разработан при поддержке Минобороны США для выполнения поисково-спасательных задач. Его рост составляет полтора метра, масса – 86 кг. Он оснащен двумя системами технического зрения: лазерным дальномером и стереокамерами, которые управляются бортовым компьютером. Для его конечностей характерны тонкая моторика и 28 видов движений.
Не все разработки Boston Dynamics одинаково успешны: недавно робопса уволили из полиции Нью-Йорка.