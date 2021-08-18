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Техника

Андроид-гимнаст от Boston Dynamics: видео

Анастасия Баринова
18 августа 2021
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Фото: Boston Dynamics
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Фото: Boston Dynamics
Компания хочет создать робота, который сможет «все и везде».

Компания-лидер в области робототехники Boston Dynamics представила робота-гимнаста. Это модифицированная версия робота Atlas, которого его авторы называют «самым динамичным андроидом в мире»: он умеет бегать трусцой и перепрыгивать через бревно.

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Обновленный Atlas научился паркуру: это вид спортивной активности, включающий преодоление препятствий, прыжки и бег по неровным платформам. Два андроида могут действовать синхронно, в том числе вращаться, делать сальто и дублировать движения друг друга. 

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Все эти тренировки откладываются в «багаж» возможностей роботов. Скотт Куиндерсма (Scott Kuindersma), руководитель команды, работающей над созданием Атласа, говорит, что это поможет сконструировать «робота будущего, который может делать что угодно и везде».

«Работа, которую мы делаем сейчас, на самом деле просто строительство фундамента. Мы создаем основные направления, которые, по нашему мнению, потребуются любому полезному роботу. Также мы определяем набор задач, над которыми мы будем трудиться в течение следующих двух-пяти лет».

Boston Dynamics также выпустила закулисное видео, показывающее, что роботы, как и люди, учатся на своих ошибках. «Это не робот, который просто волшебным образом решает заняться паркуром: это своего рода хореографическая рутина, очень похожая на видео о скейтбординге или паркуре, где спортсмен практикует одни и те же движения десятки или сотни раз», – поясняют представители компании.

Андроид Atlas впервые был представлен 11 июля 2013 года. Он разработан при поддержке Минобороны США для выполнения поисково-спасательных задач. Его рост составляет полтора метра, масса – 86 кг. Он оснащен двумя системами технического зрения: лазерным дальномером и стереокамерами, которые управляются бортовым компьютером. Для его конечностей характерны тонкая моторика и 28 видов движений.

Не все разработки Boston Dynamics одинаково успешны: недавно робопса уволили из полиции Нью-Йорка.

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