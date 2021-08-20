Аватар по-японски: люди с ограниченными возможностями «живут» жизнью роботов

В Токио открылось необычное заведение общественного питания – Dawn Avatar Robot Café. Официантами здесь работают андроиды, но не это делает кафе уникальным. Владелец решил поддержать людей с ограниченными возможностями, и привлек их в качестве операторов, которые координируют деятельность роботов.

Япония уже давно использует робототехнику во всех сферах жизни. Широкую известность получила гостиничная сеть, где практически все должности занимали роботы. Поначалу экзотика привлекала множество постояльцев, но со временем выяснилось, что машины быстро устаревают и не справляются с текущими вызовами.