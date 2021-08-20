Аватар по-японски: люди с ограниченными возможностями «живут» жизнью роботов

В Токио открылось необычное заведение общественного питания – Dawn Avatar Robot Café. Официантами здесь работают андроиды, но не это делает кафе уникальным. Владелец решил поддержать людей с ограниченными возможностями, и привлек их в качестве операторов, которые координируют деятельность роботов.
Япония уже давно использует робототехнику во всех сферах жизни. Широкую известность получила гостиничная сеть, где практически все должности занимали роботы. Поначалу экзотика привлекала множество постояльцев, но со временем выяснилось, что машины быстро устаревают и не справляются с текущими вызовами.
Первоначально открыть Dawn Avatar Robot Café планировалось в прошлом году, одновременно с Паралимпийскими играми. Состязания были перенесены на 2021 год, и кафе по причине пандемии тоже начало свою работу в полном режиме только нынешним летом. Автором концепции стал генеральный директор компании Кентаро Йошифудзи (Kentaro Yoshifuji), который в детстве много болел и годами не покидал больницу. Пережив это вынужденное заточение, он понял, как тяжело в такой же ситуации людям с хроническими ограничениями основных жизненных функций.
Кентаро предложил им жизнь в образе «аватаров»: управляя роботами дистанционно, такие сотрудники получают возможность общаться с людьми, помогать им, получать новые впечатления и передвигаться, хоть и виртуально.
Штат кафе укомплектован двадцатью роботами OriHime-D разных размеров: миниатюрные размещены на столах, а 120-сантиметровые модели перемещаются по залам, встречают и провожают гостей. Они оснащены микрофоном, динамиком и видеокамерами, что позволяет им принимать заказы и отвечать на вопросы. В качестве операторов выступает около 50 человек с ограниченными возможностями, которые живут не только по всей Японии, но и за рубежом: главный критерий – владение японским языком. Цифровая панель позволяет управлять OriHime-D посредством движения глаз, благодаря этому операторами работают даже люди, не способные двигать руками.
Only three days left before the closure of "DAWN", an avatar cafe in Tokyo. I am Kohki. I serve as one of the ten pilots for the avatar robot named OriHime-D. I am paralyzed below my neck. Please come and see us! #AVATARCAFE pic.twitter.com/gizrltxBJ7— コーキ👨🏻🦼OriHimeパイロット&Tokyo2020聖火ランナー (@koki_sixx) December 5, 2018
В интервью сотрудники Dawn Avatar Robot Café рассказывают, что необыкновенно рады такой работе: помимо дополнительных денег, это занятие избавляет от чувства одиночества и изоляции. Кафе адаптировано для посетителей с ограниченными возможностями, и многие из них с удовольствием разговаривают с виртуальным официантом не только о меню, но и о погоде, политике и других интересных вопросах.
#OriHimeと一緒にENJOY企画— OriHimeと(๑≧∀≦๑)وgo!🐙オクトパスよしこ凪にゃん (@OriHimeOFFnagy) August 2, 2021
#ロボットカフェDawn へ
ニューヨークからソニアさんがワープ〜✨٩(๑≧∀≦๑)وgo!
オリィさんとのショットや
#ワールドワイド 交流
#OriHime pic.twitter.com/rfsev3aKbN
По японскому законодательству, каждая компания должна иметь не менее 2,3% сотрудников из числа людей с ограниченными возможностями. Посмотрите, как экзоскелет возвращает парализованному человеку способность ходить.