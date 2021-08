Аватар по-японски: люди с ограниченными возможностями «живут» жизнью роботов

В японском кафе роботами управляют сотрудники, которым здоровье не позволяет покинуть квартиру.

Only three days left before the closure of "DAWN", an avatar cafe in Tokyo. I am Kohki. I serve as one of the ten pilots for the avatar robot named OriHime-D. I am paralyzed below my neck. Please come and see us! #AVATARCAFE pic.twitter.com/gizrltxBJ7