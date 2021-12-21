Башни из бамбука могут заменить кондиционеры. Как это работает?

Специалисты французской компании AREP разработали простую систему охлаждения городской среды. Прототип стал лауреатом биеннале архитектуры и урбанизма 2021 в Сеуле и затем был опробован во Вьетнаме. Эта страна особенно уязвима к изменению климата: здесь периоды интенсивной жары происходят все чаще и длятся все дольше.

Конструкция представляет собою бамбуковую башню, оснащенную солнечными панелями. Для устойчивости ей придана форма гиперболоида. Между направляющими осями протекает вода, а в центре находится вентилятор, забирающий горячий воздух сверху и выталкивающий его вниз на уровне человеческого роста. Дважды пересекая воду, воздух естественным образом охлаждается по адиабатическому принципу.