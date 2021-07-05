Беги как таракан, маневрируй как гепард: в США разработали необычного робота

Робот изготовлен из тонкого слоистого материала, который изгибается и сжимается при приложении электрического напряжения. В статье 2019 года исследовательская группа рассказала, что эту простую конструкцию можно использовать для создания робота размером с таракана, который может перемещаться по плоской поверхности со скоростью до 2,5 км/ч, что сопоставимо со скоростью самого таракана.

В новом исследовании разработчики добавили роботу две электростатические подушечки для ног. Подача напряжения на любую из них увеличивает электростатическую силу между подушечкой и поверхностью, заставляя подушечку более плотно прилегать к поверхности, а остальной части робота – вращаться вокруг ступни.

Чтобы продемонстрировать маневренность робота, исследовательская группа засняла, как он перемещается по лабиринтам Lego с небольшим датчиком газа и поворачивает, избегая препятствий.