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Техника

Беги как таракан, маневрируй как гепард: в США разработали необычного робота

National Geographic Россия
05 июля 2021
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Фото: University of California, Berkeley
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Фото: University of California, Berkeley
Это изобретение поможет спасти людей, погребенных под завалами.

Инженеры Калифорнийского университета в Беркли создали легкого и прочного робота c превосходным контролем и маневренностью, которая достигается за счет модуляции электростатических сил между «ногами» робота и поверхностями. Как отмечают разработчики, такие маленькие и надежные роботы могут быть идеальными помощниками при проведении поисково-спасательных операций или, например, для выявления потенциальных утечек газа.

В основу разработки лег принцип, называемый электростатической адгезией. Электростатическая адгезия возникает вследствие «прилипания» заряженной поверхности адгезива к поверхности материала, имеющей противоположный заряд. Это позволяет роботу размером с жука уворачиваться от препятствий с ловкостью гепарда, пересекая сложную местность и избегая неожиданных преград. 

Робот изготовлен из тонкого слоистого материала, который изгибается и сжимается при приложении электрического напряжения. В статье 2019 года исследовательская группа рассказала, что эту простую конструкцию можно использовать для создания робота размером с таракана, который может перемещаться по плоской поверхности со скоростью до 2,5 км/ч, что сопоставимо со скоростью самого таракана. 

В новом исследовании разработчики добавили роботу две электростатические подушечки для ног. Подача напряжения на любую из них увеличивает электростатическую силу между подушечкой и поверхностью, заставляя подушечку более плотно прилегать к поверхности, а остальной части робота – вращаться вокруг ступни.  

Чтобы продемонстрировать маневренность робота, исследовательская группа засняла, как он перемещается по лабиринтам Lego с небольшим датчиком газа и поворачивает, избегая препятствий. 

Разработчики отмечают, что благодаря своей простой конструкции робот может выжить, даже если на него наступит человек весом около 50 килограммов (опять же – все почти как с тараканами!). 

«В случае с более крупными роботами вы можете без проблем включить большую батарею и систему управления. Но когда вы пытаетесь уменьшить всё до таких масштабов, вес этих элементов становится трудным для робота, и он движется очень медленно. Наш робот очень быстр, довольно силен и требует очень мало энергии, что позволяет ему нести датчики и электронику, а также аккумулятор», – говорит ведущий автор разработки Ливэй Линь. 

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