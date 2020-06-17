Boston Dynamics начала свободную продажу знаменитых робособак

Ранее Spot был доступен только для краткосрочной аренды в рамках программы Early Adopter. Как сообщает Boston Dynamics, в рамках этой программы, более 150 четвероногих роботов были успешно использованы на американских и международных предприятиях и исследовательских объектах.
Стоимость робота составляет 74 500 долларов, а срок поставки — шесть-восемь недель. Вместе с роботом можно приобрести дополнительные датчики и вычислительные блоки. Пока опция покупки робота доступна только для потребителей из США. Международные компании все еще могут воспользоваться программой Early Adopter.
В комплект помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. В магазине также можно приобрести дополнительные вычислительные блоки, блоки датчиков, в том числе с лидаром, а также расширенную поддержку.
В качестве возможных задач, которые может выполнять Spot, описаны документирование хода строительства, мониторинг удаленных данных, работа на объектах выработки электроэнергии и ядерных объектах и даже изучение проектов для творческих индустрий, таких как танцы, а также выступление в тематических парках.
Spot был впервые представлен в июне 2016 года. Он способен развивать скорость до 1.6 м/сек. Робот осваивает местность с помощью стереокамер, в сумме дающих угол обзора в 360°. В компании отметили, что Spot готов к работе «сразу после распаковки», а благодаря гибкому интерфейсу робота можно настраивать для различных программ.
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