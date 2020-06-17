Boston Dynamics начала свободную продажу знаменитых робособак

В комплект помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. В магазине также можно приобрести дополнительные вычислительные блоки, блоки датчиков, в том числе с лидаром, а также расширенную поддержку.

В качестве возможных задач, которые может выполнять Spot, описаны документирование хода строительства, мониторинг удаленных данных, работа на объектах выработки электроэнергии и ядерных объектах и даже изучение проектов для творческих индустрий, таких как танцы, а также выступление в тематических парках.