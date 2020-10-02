Британские спасатели протестировали «реактивный ранец парамедика»: видео

Британская служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) протестировала «реактивный ранец парамедика», созданный стартапом Gravity Industries. Испытание прошло успешно: в костюме был основатель стартапа Ричард Браунинг, который смог долететь со дна долины Грейт-Лэнгдейл (Англия) до импровизированного в рамках теста места происшествия. Полёт занял лишь 90 секунд, в то время как обычный путь длился бы около 25 минут.

О массовом внедрении устройств пока речи не идёт — во-первых, время полёта костюма ограничено — пролететь можно лишь 5-10 минут. Во-вторых, использование ранца требует хорошей физической подготовки спасателя — необходимо поддерживать весь собственный вес руками. Третья причина обусловлена уже особенностями конкретного ландшафта — использовать ранец на слишком крутой местности не получится.