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Техника

Британские спасатели протестировали «реактивный ранец парамедика»: видео

Михаил Сысоев
02 октября 2020
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Фото: Gravity Industries / YouTube
Устройство рассчитано на оказание помощи в труднодоступных местах.

Британская служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) протестировала «реактивный ранец парамедика», созданный стартапом Gravity Industries. Испытание прошло успешно: в костюме был основатель стартапа Ричард Браунинг, который смог долететь со дна долины Грейт-Лэнгдейл (Англия) до импровизированного в рамках теста места происшествия. Полёт занял лишь 90 секунд, в то время как обычный путь длился бы около 25 минут.

О массовом внедрении устройств пока речи не идёт — во-первых, время полёта костюма ограничено — пролететь можно лишь 5-10 минут. Во-вторых, использование ранца требует хорошей физической подготовки спасателя — необходимо поддерживать весь собственный вес руками. Третья причина обусловлена уже особенностями конкретного ландшафта — использовать ранец на слишком крутой местности не получится.

Помимо возможностей использования у устройства есть ряд иных преимуществ — например, цена. В 2019 году один из костюмов был продан за 438 500 $ — хотя сумма кажется внушительной, в действительности она меньше, чем обслуживание и покупка топлива для спасательного вертолёта и зарплата его пилотов. Так или иначе, Gravity Industries продолжает работать над удешевлением продукта и упрощении его использования.

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