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Техника

Чем занимается робот-полицейский в Сингапуре: видео

Анастасия Баринова
08 сентября 2021
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Фото: Home Team Science and Technology Agency
Дистанционно управляемый аппарат поможет быстрее выявлять нарушения.

На улицы Сингапура вышли роботы Ксавье (Xavier) для охраны общественного порядка. Они будут реагировать на все потенциально опасные и незаконные ситуации – неправильно припаркованные велосипеды, курение вне разрешенных зон и так далее. В зоне их внимания также будут скопления людей численностью более пяти человек: эти нормы установлены в связи с пандемией.

Проект реализует сразу пять государственных агентств: подразделение МВД Сингапура Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национальное агентство по окружающей среде, Управление наземного транспорта, Сингапурское продовольственное агентство и Совет по жилищному строительству и развитию. Тестирование началось 5 сентября в районе Toa Payoh и продлится три недели.

Ксавье имеет несколько датчиков для автономного перемещения, 360°-камеры для обзора и съемки, в том числе в темное время суток. Запись ведется непрерывно и поступает в центр управления. Аналитики могут удаленно управлять несколькими роботами одновременно. Едва нарушение будет замечено, робот привлекает внимание операторов, а также запускает оповещение в адрес нарушителя.

«Развертывание наземных роботов поможет расширить наши ресурсы наблюдения и правоприменения. Например, наблюдение за нелегальными торговцами требует значительных людских ресурсов. Внедрение новых технологий оптимизирует эти решения, уменьшая необходимость привлекать офицеров для патрулирования», – Лили Линг из Сингапурского продовольственного агентства.

Сингапур уже давно внедряет робототехнику в сферу безопасности. Местная охранная компания Ademco в 2017 году столкнулась с нехваткой персонала и арендовала роботов-охранников. На государственном уровне также тестировались дроны для наблюдения, а HTX привлекала робота похожей конструкции для патрулирования во время крупных мероприятий.

Узнайте о множестве профессий, где роботы могут быть крайне полезны.

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