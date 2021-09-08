Чем занимается робот-полицейский в Сингапуре: видео

Сингапур уже давно внедряет робототехнику в сферу безопасности. Местная охранная компания Ademco в 2017 году столкнулась с нехваткой персонала и арендовала роботов-охранников. На государственном уровне также тестировались дроны для наблюдения, а HTX привлекала робота похожей конструкции для патрулирования во время крупных мероприятий.

Узнайте о множестве профессий, где роботы могут быть крайне полезны.