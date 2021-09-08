Чем занимается робот-полицейский в Сингапуре: видео

На улицы Сингапура вышли роботы Ксавье (Xavier) для охраны общественного порядка. Они будут реагировать на все потенциально опасные и незаконные ситуации – неправильно припаркованные велосипеды, курение вне разрешенных зон и так далее. В зоне их внимания также будут скопления людей численностью более пяти человек: эти нормы установлены в связи с пандемией.
Проект реализует сразу пять государственных агентств: подразделение МВД Сингапура Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национальное агентство по окружающей среде, Управление наземного транспорта, Сингапурское продовольственное агентство и Совет по жилищному строительству и развитию. Тестирование началось 5 сентября в районе Toa Payoh и продлится три недели.
WATCH: Meet Xavier – this robot will patrol crowded public areas in Toa Payoh and trigger alerts when it spots “undesirable social behaviours” https://t.co/rSi7juuD9O (Video: Calvin Oh) pic.twitter.com/0yAPerXumA— CNA (@ChannelNewsAsia) September 5, 2021
Ксавье имеет несколько датчиков для автономного перемещения, 360°-камеры для обзора и съемки, в том числе в темное время суток. Запись ведется непрерывно и поступает в центр управления. Аналитики могут удаленно управлять несколькими роботами одновременно. Едва нарушение будет замечено, робот привлекает внимание операторов, а также запускает оповещение в адрес нарушителя.
Сингапур уже давно внедряет робототехнику в сферу безопасности. Местная охранная компания Ademco в 2017 году столкнулась с нехваткой персонала и арендовала роботов-охранников. На государственном уровне также тестировались дроны для наблюдения, а HTX привлекала робота похожей конструкции для патрулирования во время крупных мероприятий.
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