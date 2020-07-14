Что такое ортезы для животных? Показываем на примере пса Люка из приюта в Бирюлёве

«Люк поступил в приют живым скелетом около трёх лет назад. Постепенно он откормился, гулял в стае и обожал, когда ему чешут спинку, — рассказывает волонтёр приюта Татьяна Денисова. — Месяц назад Люку неожиданно стало плохо: он не мог встать, у него открылось кровотечение. Врачи из приюта его откачали, но из-за неврологического поражения задняя лапа осталась бесчувственной: он её поднимает, но не чувствует плюсну. Люк очень сильно стёр пальцы об асфальт, я стала перевязывать эту лапу ежедневно и думать, как ему помочь».

Волонтёры нашли специализированный отрез, который делается по индивидуальному слепку лапы с участием специально приезжающего техника. Такой ортез стоит около 13 тысяч рублей и изготавливается за неделю без возможности корректировки. Альтернативой стал индивидуальный ортез, который можно сделать без слепка и 3D-модели и зафиксировать на собаке прямо в приюте. Такой вариант предложили разработчики из стартапа «Здравпринт», занимающегося изготовлением индивидуальных ортезов методом 3D-печати.

В «Здравпринте» изготовили ортез для Люка за один день, волонтёры сами справились с его установкой. Сейчас лапа Люка зафиксирована в правильном положении, и исключена возможность повторной травмы пальцев. Волонтёры считают, что у собаки есть шанс полностью поправиться и восстановить чувствительность в лапе.

По словам руководителя «Здравпринта» Александра Косарева, используемая технология проектирования и 3D-печати позволяет делать индивидуальные фиксаторы для людей, животных и даже птиц по фото конечности. Получающиеся на выходе ортезы намного удобнее гипса и не боятся воды.