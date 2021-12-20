Что такое зеленая авиация и возможна ли она вообще?

Я много обсуждал с авиационными экспертами этот вопрос: могут ли коммерческие полеты когда-нибудь стать экологичными? Все ответы сводятся к одному: любые инструменты зеленой революции, которые мы можем задействовать на земле, пока нереально применить в небе. Солнечные панели, ветряные турбины, электродвигатели, аккумуляторные батареи с долгим сроком действия, а еще водородные топливные элементы — все это, прямо скажем, совершенно бесполезные технологии, когда нужно запустить несколько сотен человек к стратосфере и перенести их на тысячи километров. Кроме того, зеленой революции в небе мешает вот эта цифра: более 80 процентов обитателей земного шара еще ни разу в жизни не летали на самолете.

С этими двумя проблемами сталкиваются авиакомпании и производители самолетов, когда ставят перед собой задачу уменьшить углеродный след от воздушного судна. Авиация может стать экологичной, но не так скоро и не в таком полном объеме, как наземный транспорт. Тем не менее защитники окружающей среды предупреждают, что авиаперевозки вносят недопустимо большой вклад в изменение климата. Тот факт, что экологичные виды воздушного транспорта развиваются очень медленно, вполне может заставить путешественников задуматься о том, насколько это вообще этично — летать.

«Нам неизбежно придется иметь с этим дело», — говорит Дженнифер Холмгрен, исполнительный директор LanzaTech. Эта компания одной из первых стала разрабатывать технологии, позволяющие создавать из нестандартных материалов (например, из мусора) авиационное топливо для реактивных двигателей, способное заменить обычное керосиновое. «Все согласны: самолеты просто не могут больше летать на углеводородном топливе, — добавляет Дженнифер. — Но эту проблему не так просто решить».