Да будет свет: из дерева сделали люминесцентную пленку

Древесина — один из самых привычных для нас материалов, однако новые технологии позволяют придать ей неожиданные свойства. Так, в 2019 году сразу две группы исследователей научились делать древесину прозрачной, а также хранить и выделять тепло. В новом исследовании ученые продемонстрировали способность превращать древесину в водоотталкивающую пленку, которая светится под ультрафиолетом.

В основе таких достижений в материаловедении лежит органический полимер лигнин, который является компонентом клеточных стенок деревьев и растений, служит своеобразным ключом к их жесткости. Когда древесина превращается в бумагу, производственный процесс фактически удаляет лигнин, а многие исследовательские группы изучают методы переработки, с помощью которых его можно было бы использовать в углеродном волокне, более дешевых батареях или даже более прочном бетоне.

Исследователи из Федерального института технологии в Цюрихе и новозеландской исследовательской организацией Scion начали свою работу с пробкового дерева, которое было обработано раствором для удаления лигнина, а также частичного удаления гемицеллюлозы, еще одного ключевого компонента стенок растительных клеток.