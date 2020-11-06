Да будет свет: из дерева сделали люминесцентную пленку

Древесина — один из самых привычных для нас материалов, однако новые технологии позволяют придать ей неожиданные свойства. Так, в 2019 году сразу две группы исследователей научились делать древесину прозрачной, а также хранить и выделять тепло. В новом исследовании ученые продемонстрировали способность превращать древесину в водоотталкивающую пленку, которая светится под ультрафиолетом.
В основе таких достижений в материаловедении лежит органический полимер лигнин, который является компонентом клеточных стенок деревьев и растений, служит своеобразным ключом к их жесткости. Когда древесина превращается в бумагу, производственный процесс фактически удаляет лигнин, а многие исследовательские группы изучают методы переработки, с помощью которых его можно было бы использовать в углеродном волокне, более дешевых батареях или даже более прочном бетоне.
Исследователи из Федерального института технологии в Цюрихе и новозеландской исследовательской организацией Scion начали свою работу с пробкового дерева, которое было обработано раствором для удаления лигнина, а также частичного удаления гемицеллюлозы, еще одного ключевого компонента стенок растительных клеток.
Затем в древесину был введен другой раствор, который заполнил пустые пространства полупроводниковыми наночастицами, называемыми квантовыми точками, которые светятся в ответ на ультрафиолетовое излучение. После этого полученный материал был отправлен под пресс и покрыт гидрофобным слоем.
Полученная древесная пленка оказалась плотной и водостойкой. Исследователи отмечают ее «отличные механические свойства». Однако наиболее впечатляющей оказалась ее способность освещать пространство возле себя. Под воздействием ультрафиолетового спектра квантовые точки излучают и рассеивают сквозь пленку оранжевый свет. Инженеры изготовили маленькие панели, которые установили в игрушечном домике вместо лампочек.
По словам исследователей, квантовые точки разных видов можно использовать для создания источников света разных цветов. Они считают, что полученная пленка найдет применение в качестве декоративных покрытий для ламп или дисплеев, предлагая экологически чистую биологическую альтернативу пластику и другим материалам.
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