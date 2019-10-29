Cамое массивное здание, созданное при помощи 3D-печати, появилось в Дубае

Власти Дубая представили здание, возведённое при помощи технологии 3D-печати. Высота строения — 9,5 метра, общая площадь — 640 квадратных метров. Здание может быть использовано как для жилых, так и для офисных помещений. Постройка демонстрирует возможности 3D-печати для создания архитектурно привлекательных моделей.

Согласно статье в The National, здание было построено лишь 15 работниками. При возведении строения классическими методами потребовалось бы около 30 строителей. Разница в экологических и экономических показателях тоже ощутима — 3D-печать выделяет на 60% меньше мусора и отходов производства, а расходы на строительство сократились с 680 тысяч долларов до 272 тысяч.