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Техника

Cамое массивное здание, созданное при помощи 3D-печати, появилось в Дубае

29 октября 2019
CW_2310_3Dstructure_03.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
CW_2310_3Dstructure_09.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
CW_2310_3Dstructure_07.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
CW_2310_3Dstructure_16.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
CW_2310_3Dstructure_17.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
CW_2310_3Dstructure_18.jpg
Дубайское здание созданное при помощи 3D-печати
Фото: Chris Whiteoak/The National
Двухэтажный гигант откроет эру новых технологий для строительной индустрии города.

Власти Дубая представили здание, возведённое при помощи технологии 3D-печати. Высота строения — 9,5 метра, общая площадь — 640 квадратных метров. Здание может быть использовано как для жилых, так и для офисных помещений. Постройка демонстрирует возможности 3D-печати для создания архитектурно привлекательных моделей.

Согласно статье в The National, здание было построено лишь 15 работниками. При возведении строения классическими методами потребовалось бы около 30 строителей. Разница в экологических и экономических показателях тоже ощутима — 3D-печать выделяет на 60% меньше мусора и отходов производства, а расходы на строительство сократились с 680 тысяч долларов до 272 тысяч.

Первое напечатанное здание в Дубае не является первым в ОАЭ — ещё три года назад шейх Мохаммед, вице-президент ОАЭ и эмир Дубая, открыл футуристичный офис, созданный на 3D-принтере, рядом с Эмиратскими башнями.

«В планах — сделать из Дубая мировую столицу по использованию данной технологии», — Давуд Аль-Хаджри, генеральный директор муниципалитета Дубая.