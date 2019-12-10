Единственный в мире летающий автомобиль выставлен на продажу

Появление аэрокаров в середине ХХ века стало настоящей сенсацией. Творение конструктора Молта Тэйлора представляло из себя маленький двухместный автомобиль, который за полчаса можно превратить в самолет.
Однако Тэйлору не удалось найти инвесторов для массовой продажи своего творения, и свет увидели только пять аэрокаров. И один из них все еще способен летать и ездить – Taylor Aerocar N101D, выпущенный в 1954 году.
Коллекционер Грек Херрик, владеющий аэрокаром, хранит его в хорошем состоянии в Музее полетов «Золотые крылья» в Миннеаполисе. Это единственный аппарат, который одновременно имеет разрешение на езду по американским дорогам и прошел стандартную сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для малой авиации.
Taylor Aerocar накатал по американским дорогам чуть менее 25 тысяч километров и провел 781 час в воздухе. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем Lycoming O-320 мощностью 150 лошадиных сил. Скорость аппарата в полете составляет 161 километр в час, а на одной заправке он способен пролететь 483 километра. Перед полетом к аэрокару необходимо прикрепить крыло, хвост и хвостовое оперение. На земле он представляет из себя миниатюрный четырехколесный автомобиль с фургоном.
Херрик ранее выставлял аэрокар на продажу на специализированных сайтах за 1,25 миллиона и 895 тысяч долларов. В обоих случаях желающих приобрести раритет не нашлось. Теперь Херрик обратился к аукционному дому Барретт-Джексон в Скоттсдейле. Торги пройдут в начале 2020 года.