Единственный в мире летающий автомобиль выставлен на продажу

Появление аэрокаров в середине ХХ века стало настоящей сенсацией. Творение конструктора Молта Тэйлора представляло из себя маленький двухместный автомобиль, который за полчаса можно превратить в самолет.

Однако Тэйлору не удалось найти инвесторов для массовой продажи своего творения, и свет увидели только пять аэрокаров. И один из них все еще способен летать и ездить – Taylor Aerocar N101D, выпущенный в 1954 году.

Коллекционер Грек Херрик, владеющий аэрокаром, хранит его в хорошем состоянии в Музее полетов «Золотые крылья» в Миннеаполисе. Это единственный аппарат, который одновременно имеет разрешение на езду по американским дорогам и прошел стандартную сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для малой авиации.