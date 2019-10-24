Электрическое аэротакси Volocopter совершило первый полет: видео

Volocopter 2X оснащен кольцевой рамой с 18 воздушными винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси составляет 160 килограммов при массе самого аппарата в 290 килограммов. Аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 110 километров в час на расстояние до 35 километров.

В ближайшее время немецкая компания продолжит демонстрационные полеты в Сингапуре.