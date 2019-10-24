Электрическое аэротакси Volocopter совершило первый полет: видео

Транспорт будущего почти готов к приему пассажиров.
Прототип электрического аэротакси Volocopter 2X, разработанного немецкой компанией Volocopter, совершил первый полет в Сингапуре. Полет продолжался три минуты. Аппарат взлетел с площадки VoloPort, пролетел по кругу над заливом Марина-Бэй и совершил успешную посадку. Ранее аэротакси тестировалось вне пределов города, вдали от зданий.
Volocopter 2X оснащен кольцевой рамой с 18 воздушными винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси составляет 160 килограммов при массе самого аппарата в 290 килограммов. Аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 110 километров в час на расстояние до 35 километров.
В ближайшее время немецкая компания продолжит демонстрационные полеты в Сингапуре.