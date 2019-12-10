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Техника

Эрмитаж внедрит систему распознавания неадекватных посетителей

Интерфакс
10 декабря 2019
Эрмитаж
Фото: pixabay.com
Эрмитаж. Андрей Белимов-Гущин
Живописные потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Эрмитаж. Андрей Белимов-Гущин
Живописные потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Эрмитаж. Андрей Белимов-Гущин
Живописные потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Эрмитаж. Андрей Белимов-Гущин
Живописные потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Система должна помочь уберечь экспонаты от порчи и краж.

Пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея Модерна, а результаты ее работы были продемонстрированы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Разработкой системы занималась самарская IT-компания «Открытый код».

«Автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи», – сообщают разработчики.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что система заинтересовала не только руководство Эрмитажа, но и ряд других ведущих музеев.

Как сообщил руководитель IT-компании «Открытый код» Олег Сурнин, система будет установлена в одном из помещений Эрмитажа в ближайшие дни.