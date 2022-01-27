Этот робот провел хирургическую операцию без посторонней помощи. И справился лучше, чем человек

Текущая версия робота представляет собой усовершенствованную модель 2016 года, которая довольно точно умела восстанавливать кишечник свиньи, но требовала как слишком большого разреза для доступа к кишечнику, так и большего вмешательства со стороны людей.

По словам Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за их непредсказуемости, вынуждающей их быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям. STAR имеет новую систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек.

Трехмерный эндоскоп на основе структурного света и алгоритм отслеживания на основе машинного обучения, разработанный Кангом и его учениками, направляет STAR.