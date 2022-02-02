Фабрика эмбрионов: китайское изобретение выращивает зародышей в искусственной утробе

Систему проверили на мышах. Что дальше?

Исследователи из Сучжоу разработали систему искусственного интеллекта, способную заботиться об эмбрионах в лабораторных условиях. Эта технология — теоретически — может избавить женщину от необходимости вынашивать плод, позволяя ему расти вне ее тела «более безопасно и эффективно» (так говорят авторы проекта, команда Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий под руководством профессора Сунь Хайсюаня).

Ученые уже протестировали работу нейросети на зародышах мышей. Искусственная матка, или «устройство для долгосрочного вынашивания эмбрионов», представляет собой контейнер, в котором зародыши мышей растут в специальных контейнерах, наполненных питательными жидкостями — все, что мы привыкли видеть в фантастических антиутопиях.

Искусственная матка — не то чтобы новое изобретение, но раньше наблюдать за развитием зародышей, документировать его и делать корректировки приходилось вручную. Сейчас это поручено искуственному интеллекту. Как сообщают авторы роботизированной системы, их «ИИ-няня» мониторит состояние эмбрионов с беспрецедентной точностью, делая их сверхчеткие изображения через систему сенсоров и линз, а также в реальном времени регулирует температуру, подачу воздуха, воды и питания.

А это – плод ягненка в искусственной матке, разработанной исследователями из Детской больницы Филадельфии (CHOP). Фото: CHOP

Система сортирует эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития. Если у плода развивается серьезный дефект или он умирает, машина предупредит техника, чтобы тот удалил его из искусственной матки.

Действующие международные законы запрещают экспериментальные исследования человеческих эмбрионов после двух недель развития. Однако, по словам китайских ученых, исследования более поздних стадий чрезвычайно важны.

«Остается еще много неразгаданных тайн физиологии типичного человеческого эмбрионального развития. Эта технология не только поможет лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека, но и обеспечит теоретическую основу для работы с врожденными дефектами и другими серьезными проблемами с репродуктивным здоровьем», — пишут исследователи в своей статье.