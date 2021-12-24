Федеральные трассы в России будут строить из вторсырья

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому в России начнут строить федеральные трассы из вторсырья. Будут использоваться вторичные полимеры, резиновая крошка из утилизированных шин, компост из пищевых отходов и другие ресурсы. Современные технологии позволяют производить на этой основе покрытие, соответствующее эксплуатационным и экологическим требованиям, которые предъявляются к дорогам.

В частности, модификаторы асфальтобетона и дорожно-мостовые мастики на основе резиновой крошки повышают качество полотна за счет своих свойств: уменьшается образование колеи, снижается шум и увеличивается жизненный цикл покрытия. При этом сроки строительства не растут, а себестоимость снижается на десятки процентов.

Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%. Среди предстоящих задач — разработка современной нормативно-технической базы использования вторсырья.

Руководитель комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев напомнил, что в мире есть много удачных аналогичных примеров. Например, в Индии проложено более 30 тыс. км дорог с применением утилизированного пластикового мусора. Успех программы объясняется активной ролью государства в этом процессе.