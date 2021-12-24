Федеральные трассы в России будут строить из вторсырья

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому в России начнут строить федеральные трассы из вторсырья. Будут использоваться вторичные полимеры, резиновая крошка из утилизированных шин, компост из пищевых отходов и другие ресурсы. Современные технологии позволяют производить на этой основе покрытие, соответствующее эксплуатационным и экологическим требованиям, которые предъявляются к дорогам.
В частности, модификаторы асфальтобетона и дорожно-мостовые мастики на основе резиновой крошки повышают качество полотна за счет своих свойств: уменьшается образование колеи, снижается шум и увеличивается жизненный цикл покрытия. При этом сроки строительства не растут, а себестоимость снижается на десятки процентов.
Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%. Среди предстоящих задач — разработка современной нормативно-технической базы использования вторсырья.
Руководитель комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев напомнил, что в мире есть много удачных аналогичных примеров. Например, в Индии проложено более 30 тыс. км дорог с применением утилизированного пластикового мусора. Успех программы объясняется активной ролью государства в этом процессе.
Еще одним преимуществом новой инициативы станет решение проблемы утилизации отходов. Кроме того, будут создаваться дополнительные производства для переработки на основе новых технологий и, как следствие, появятся новые рабочие места.
Узнайте об американских программах строительства дорог из пластика.