Гигантские воздушные змеи перевезут детали самолетов Airbus через океан

В 2018 году французская компания Airseas представила свою новую технологию, получившую название Seawing. Это воздушный змей площадью в 1000 квадратных метров, способный перемещать тяжести.
Time to introduce our revolution : #Seawing.— Airseas (@Airseas_Tech) June 19, 2018
Seawing is a automated traction kite capable of tracting cargos. It works in tandem with a cutting-edge routing system using #AI.
This #greentechnology (or #bluetech?) can squeeze fuel utilization by 20% during the ship’s journey. pic.twitter.com/RP1YH3DJvL
Спустя три года первый прототип был установлен на 154-метровом грузовом судне Ville de Bordeaux, которое находится в долгосрочной аренде компании Airbus. Она уже использует его для перемещения крупных авиационных конструкций между своими производственными предприятиями, расположенными по всему миру.
The installation of Airseas’ Seawing on Louis Dreyfus Armateur’s Ville de Bordeaux - with formal approval from @BV_Marine to begin operations at sea - represents a significant milestone in #shipping’s pathway towards a more #sustainable future.— Airseas (@Airseas_Tech) December 17, 2021
Watch the installation ⬇ pic.twitter.com/1WDt5allST
Размещенный на палубе Seawing разворачивается автоматически и улавливает ветер на высоте около 200 метров над уровнем моря. В этот момент он начинает движение по траектории в форме восьмерки со скоростью более 100 км/ч под контролем автоматики. Компьютеры Seawing также взаимодействуют с судовыми навигационными системами, отслеживая условия прямого ветра и изменяя маршрут корабля, чтобы выбрать наиболее эффективный путь.
Путешествие через Атлантику с грузом Airbus начнется в январе 2022 года. По оценке инженеров Airseas, полноразмерная система способна сократить потребление дизельного топлива и выбросы при транспортировке на 20%. На борту Ville de Bordeaux установлен воздушный змей в половину от оригинального размера (500 кв.метров), но и это даст определенный результат. Расходы на топливо для больших грузовых судов очень велики, и любая экономия топлива идет на пользу природе.
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