Гигантские воздушные змеи перевезут детали самолетов Airbus через океан

Путешествие через Атлантику с грузом Airbus начнется в январе 2022 года. По оценке инженеров Airseas, полноразмерная система способна сократить потребление дизельного топлива и выбросы при транспортировке на 20%. На борту Ville de Bordeaux установлен воздушный змей в половину от оригинального размера (500 кв.метров), но и это даст определенный результат. Расходы на топливо для больших грузовых судов очень велики, и любая экономия топлива идет на пользу природе.

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