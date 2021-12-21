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Техника

Гигантские воздушные змеи перевезут детали самолетов Airbus через океан

Анастасия Баринова
21 декабря 2021
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Фото: Airseas
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Фото: Airseas
Новая технология вносит вклад в сокращение расхода топлива и вредных выбросов.

В 2018 году французская компания Airseas представила свою новую технологию, получившую название Seawing. Это воздушный змей площадью в 1000 квадратных метров, способный перемещать тяжести.

Спустя три года первый прототип был установлен на 154-метровом грузовом судне Ville de Bordeaux, которое находится в долгосрочной аренде компании Airbus. Она уже использует его для перемещения крупных авиационных конструкций между своими производственными предприятиями, расположенными по всему миру.

Размещенный на палубе Seawing разворачивается автоматически и улавливает ветер на высоте около 200 метров над уровнем моря. В этот момент он начинает движение по траектории в форме восьмерки со скоростью более 100 км/ч под контролем автоматики. Компьютеры Seawing также взаимодействуют с судовыми навигационными системами, отслеживая условия прямого ветра и изменяя маршрут корабля, чтобы выбрать наиболее эффективный путь.

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Airseas

Путешествие через Атлантику с грузом Airbus начнется в январе 2022 года. По оценке инженеров Airseas, полноразмерная система способна сократить потребление дизельного топлива и выбросы при транспортировке на 20%. На борту Ville de Bordeaux установлен воздушный змей в половину от оригинального размера (500 кв.метров), но и это даст определенный результат. Расходы на топливо для больших грузовых судов очень велики, и любая экономия топлива идет на пользу природе.

Узнайте о первом пассажирском лайнере, работающем на энергии ветра.

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