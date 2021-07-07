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Техника

Гигантский 3D-кот на улицах Токио: будущее цифровой рекламы

Анастасия Баринова
07 июля 2021
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Фото: cross_s_vision/Twitter
На одном из японских билбордов появился пушистый обитатель.

Железнодорожная станция Синдзюку в токийском районе Сибуя внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый загруженный в мире объект такого рода. Ежедневно она обслуживает более 3,5 млн. человек, и почти ни у кого нет времени осмотреться: все спешат по делам. Новая инициатива собственника одного из зданий на прилегающей площади, Cross Space, призвана исправить это упущение.

Специалисты компаний MicroAd Digital Signage и Yunika Vision создали интерактивную рекламу нового типа: на изогнутом LEG-экране площадью 154,7 квадратных метра время от времени появляется огромный трехцветный 3D-кот (хотя учитывая, что трехцветными обычно бывают кошки, может, и кошка). Зверь выполнен максимально реалистично, и если бы не его размеры – от настоящего его не отличить. Он дремлет, зевает, мяукает и даже может «свалиться» вниз, но затем возвращается на свое место.

Кибер-животное «просыпается» в 7 утра и «засыпает» в час ночи. 

До 12 июля кот «работает» в тестовом режиме: инновация призвана продемонстрировать будущее возможностей цифровой рекламы. Пробные запуски были проведены 25 июня и 1 июля, сразу же вызвав восхищение людей по всему миру. Cross Space ведет трансляцию в прямом эфире, и хотя сейчас в основном экран пустой – иногда на нем возникают и реклама, и кот. 

Похожие билборды с другими сюжетами можно увидеть в Южной Корее и в Китае, но именно Япония славится своей безграничной любовью к кошкам. Здесь четвероногие питомцы работают смотрителями на станции, и здесь была выпущена первая в мире «карта для кошек»: панорамы сняты на высоте их небольшого роста.

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