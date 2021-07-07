Гигантский 3D-кот на улицах Токио: будущее цифровой рекламы

Железнодорожная станция Синдзюку в токийском районе Сибуя внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый загруженный в мире объект такого рода. Ежедневно она обслуживает более 3,5 млн. человек, и почти ни у кого нет времени осмотреться: все спешат по делам. Новая инициатива собственника одного из зданий на прилегающей площади, Cross Space, призвана исправить это упущение.

Специалисты компаний MicroAd Digital Signage и Yunika Vision создали интерактивную рекламу нового типа: на изогнутом LEG-экране площадью 154,7 квадратных метра время от времени появляется огромный трехцветный 3D-кот (хотя учитывая, что трехцветными обычно бывают кошки, может, и кошка). Зверь выполнен максимально реалистично, и если бы не его размеры – от настоящего его не отличить. Он дремлет, зевает, мяукает и даже может «свалиться» вниз, но затем возвращается на свое место.