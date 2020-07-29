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Техника

Google протянет оптоволоконный кабель из США в Европу по дну океана

Михаил Сысоев
29 июля 2020
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Фото: Google
Его длина составит более 6200 километров.

Компания Google объявила о намерении установить новый подводный оптоволоконный кабель между США, Великобританией и Испанией в рамках проекта по улучшению своих услуг.

Как говорится в заявлении компании, кабель, получивший название в честь одной из основоположниц компьютерных наук Грэйс Хоппер, обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

«После ввода в эксплуатацию кабель Грэйс Хоппер станет одним из первых новых кабелей, соединяющих США и Великобританию с 2003 года, что увеличит пропускную способность на этом оживленном глобальном перекрестке и обеспечит поддержку таких служб Google, как Meet, Gmail и Google Cloud», — Бикаш Колей, президент Google Global Network.

Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.

«Эта мера также сведет к минимуму эксплуатационные расходы — не потребуется платить телекоммуникационным компаниям и другим сторонним владельцам кабелей за использование их инфраструктуры», — отметил представитель компании Джон Делэйни. 

Ранее в этом году Google подписал контракт с поставщиком подводных кабелей SubCom, штаб-квартира которого находится в Нью-Джерси. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году. Google отказался сообщить, в какую сумму обойдется компании прокладка кабеля.

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