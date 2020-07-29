Google протянет оптоволоконный кабель из США в Европу по дну океана

Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.

«Эта мера также сведет к минимуму эксплуатационные расходы — не потребуется платить телекоммуникационным компаниям и другим сторонним владельцам кабелей за использование их инфраструктуры», — отметил представитель компании Джон Делэйни.

Ранее в этом году Google подписал контракт с поставщиком подводных кабелей SubCom, штаб-квартира которого находится в Нью-Джерси. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году. Google отказался сообщить, в какую сумму обойдется компании прокладка кабеля.

Посмотрите, как новый орнитоптер хлопает четырьмя крыльями и летает с ловкостью, подобной колибри.