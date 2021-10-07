Гражданский беспилотник выполнил 8-дневный полет. Это мировой рекорд

Беспилотный летательный аппарат Vanilla unmanned air vehicle (UAV) американской компании Vanilla Unmanned 2 октября приземлился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, проведя в воздухе восемь дней, 50 минут и 47 секунд. Этот полет представлен на ратификацию в качестве официального мирового рекорда по самому продолжительному полету без дозаправки самолета с двигателем внутреннего сгорания.
Предыдущее достижение также принадлежит этому аппарату, который в 2017 году совершил полет длительностью пять дней и 24 минуты. В компании заявляют, что беспилотник способен летать до десяти дней.
UAV был запущен 24 сентября с Роджерс Драй, пересохшего бессточного пустынного соленого озера в пустыне Мохаве в Калифорнии. Его твердая ровная поверхность обеспечивает естественное расширение взлетно-посадочной полосы авиабазы Эдвардс.
Беспилотник за восемь дней преодолел 19 600 километров. Он нес различные виды полезной нагрузки, в том числе многоспектральный формирователь сигналов изображения NASA и датчики американского министерства обороны.
UAV может нести сенсорную полезную нагрузку весом до 68 кг в пяти внутренних отсеках и внешних креплениях. В предыдущих полетах продолжительностью более 50 часов каждый были использованы два реле спутниковой связи для операций за пределами видимого диапазона полета, неуказанный «собственный радар» и система ячеистой радиосвязи.
Как сообщает Flight Global, Vanilla Unmanned, вероятно, продает беспилотники армии США как аппарат группы 3 для тактических операций. К ним относятся устройства весом до 599 кг с полезной нагрузкой до 25,4 кг.
Армия США тестирует кандидатов для своей будущей тактической беспилотной авиационной системы (FTUAS). В Пентагоне хотят, чтобы аппараты были способны выполнять вертикальный взлет и посадку, а также задачи тактической разведки и наблюдения.
UAV не участвует в программе FTUAS, однако в компании отмечают, что беспилотник можно запустить без взлетно-посадочной полосы из задней части движущегося грузовика. Фирма также разрабатывает версию Vanilla для вертикального взлета и посадки.
«В отличие от высотных систем на солнечных батареях, Vanilla мгновенно реагирует на задачи оператора и летает на тактических высотах, тем самым размещая более мелкие и недорогие датчики для тех же [командование, управление, связь, кибернетика, разведка, наблюдение] задач», — говорится в заявлении компании.
Компания заявляет, что UAV недорого сконструировать и эксплуатировать, поскольку в нем используются стандартные коммерческие детали и модульная конструкция.