Гражданский беспилотник выполнил 8-дневный полет. Это мировой рекорд

Беспилотный летательный аппарат Vanilla unmanned air vehicle (UAV) американской компании Vanilla Unmanned 2 октября приземлился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, проведя в воздухе восемь дней, 50 минут и 47 секунд. Этот полет представлен на ратификацию в качестве официального мирового рекорда по самому продолжительному полету без дозаправки самолета с двигателем внутреннего сгорания.

Предыдущее достижение также принадлежит этому аппарату, который в 2017 году совершил полет длительностью пять дней и 24 минуты. В компании заявляют, что беспилотник способен летать до десяти дней.

UAV был запущен 24 сентября с Роджерс Драй, пересохшего бессточного пустынного соленого озера в пустыне Мохаве в Калифорнии. Его твердая ровная поверхность обеспечивает естественное расширение взлетно-посадочной полосы авиабазы Эдвардс.

Беспилотник за восемь дней преодолел 19 600 километров. Он нес различные виды полезной нагрузки, в том числе многоспектральный формирователь сигналов изображения NASA и датчики американского министерства обороны.

UAV может нести сенсорную полезную нагрузку весом до 68 кг в пяти внутренних отсеках и внешних креплениях. В предыдущих полетах продолжительностью более 50 часов каждый были использованы два реле спутниковой связи для операций за пределами видимого диапазона полета, неуказанный «собственный радар» и система ячеистой радиосвязи.