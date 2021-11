«Игра в робота»: новая методика обучения в детских садах Южной Кореи

Робот взял на себя часть функций воспитателя, чтобы снизить контакты в период пандемии.

South Korea trials robot teaching assistants in nursery schools: South Korean capital Seoul has started trialling small robots as teaching aids in kindergartens -- a pilot project the city government says will help prepare the next generation for a hi-tech future. The "Alpha Mini pic.twitter.com/rbkpXDKv8K