«Игра в робота»: новая методика обучения в детских садах Южной Кореи

В Сеуле начались испытания миниатюрных роботов в качестве помощников воспитателя в детских садах. Городское правительство, объявившее о программе в июле, преследует две цели. На фоне пандемии число контактов, в том числе детей с взрослыми, можно снизить. И, кроме того, общение с искусственным интеллектом подготовит следующее поколение к высокотехнологичному будущему.
South Korea trials robot teaching assistants in nursery schools: South Korean capital Seoul has started trialling small robots as teaching aids in kindergartens -- a pilot project the city government says will help prepare the next generation for a hi-tech future. The "Alpha Mini pic.twitter.com/rbkpXDKv8K— worldnews24u (@worldnews24u) November 25, 2021
Город закупил 24-сантиметровых андроидов Alpha Mini, которых разработала компания UBTECH. Его основное предназначение – взаимодействие с человеком, в том числе голосовое. Робот подключен к сети 4G LTE, умеет распознавать лица и объекты, а его 14 двигателей позволяют ему совершать самые разные движения, в том числе танцевальные или из области боевых искусств. Его выразительные жидкокристаллические глаза отображают богатый спектр эмоций, что позволяет использовать робота в самых разных ситуациях, где необходимы доверительные коммуникации.
Cutest little robot! This Alpha Mini would 100% engage my students! @Lumination_Tech #robotics #technologies pic.twitter.com/fP2ZEw0M5e— Ashleigh Flavel (@AshleighFlavel) November 4, 2020
Alpha Mini уже хорошо зарекомендовал себя на международном рынке. Правительство Сеула реализует эту программу в 300 детских садах, где взаимодействовать с роботом будут дети в возрасте от трех до пяти лет.
«Роботы способствуют развитию творческих способностей», – уверена учительница Бён Сео Ён из детского сада Мару. «Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе»,– добавляет один из воспитанников.
Робот может вести непринужденную беседу и рассказывать сказки; он умеет подмигивать или показывать радость, придавая зрачкам форму сердечка. Но пока это только эксперимент, который продлится до декабря. Подведя его итоги, специалисты примут решение о расширении или прекращении инициативы.
Посмотрите, как роботы помогают людям с ограниченными возможностями.