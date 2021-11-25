«Игра в робота»: новая методика обучения в детских садах Южной Кореи

Alpha Mini уже хорошо зарекомендовал себя на международном рынке. Правительство Сеула реализует эту программу в 300 детских садах, где взаимодействовать с роботом будут дети в возрасте от трех до пяти лет.

«Роботы способствуют развитию творческих способностей», – уверена учительница Бён Сео Ён из детского сада Мару. «Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе»,– добавляет один из воспитанников.

Робот может вести непринужденную беседу и рассказывать сказки; он умеет подмигивать или показывать радость, придавая зрачкам форму сердечка. Но пока это только эксперимент, который продлится до декабря. Подведя его итоги, специалисты примут решение о расширении или прекращении инициативы.

Посмотрите, как роботы помогают людям с ограниченными возможностями.