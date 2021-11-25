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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Техника

«Игра в робота»: новая методика обучения в детских садах Южной Кореи

Анастасия Баринова
25 ноября 2021
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Фото: AFP News Agency/YouTube
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Фото: AFP News Agency/YouTube
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Фото: Seoul Metropolitan Government
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Фото: Seoul Metropolitan Government
Робот взял на себя часть функций воспитателя, чтобы снизить контакты в период пандемии.

В Сеуле начались испытания миниатюрных роботов в качестве помощников воспитателя в детских садах. Городское правительство, объявившее о программе в июле, преследует две цели. На фоне пандемии число контактов, в том числе детей с взрослыми, можно снизить. И, кроме того, общение с искусственным интеллектом подготовит следующее поколение к высокотехнологичному будущему.

Город закупил 24-сантиметровых андроидов Alpha Mini, которых разработала компания UBTECH. Его основное предназначение – взаимодействие с человеком, в том числе голосовое. Робот подключен к сети 4G LTE, умеет распознавать лица и объекты, а его 14 двигателей позволяют ему совершать самые разные движения, в том числе танцевальные или из области боевых искусств. Его выразительные жидкокристаллические глаза отображают богатый спектр эмоций, что позволяет использовать робота в самых разных ситуациях, где необходимы доверительные коммуникации.

Alpha Mini уже хорошо зарекомендовал себя на международном рынке. Правительство Сеула реализует эту программу в 300 детских садах, где взаимодействовать с роботом будут дети в возрасте от трех до пяти лет.

«Роботы способствуют развитию творческих способностей», – уверена учительница Бён Сео Ён из детского сада Мару. «Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе»,– добавляет один из воспитанников.

Робот может вести непринужденную беседу и рассказывать сказки; он умеет подмигивать или показывать радость, придавая зрачкам форму сердечка. Но пока это только эксперимент, который продлится до декабря. Подведя его итоги, специалисты примут решение о расширении или прекращении инициативы.

Посмотрите, как роботы помогают людям с ограниченными возможностями.

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