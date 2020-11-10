Человеческий мозг впервые подключили к компьютеру через вену без трепанации черепа

Австралийские ученые провели первые испытания на людях, внедрив им имплант, получивший название Stentrode brain–computer interfaces (BCIs). Устройство потенциально может лечить широкий спектр неврологических заболеваний, а в данном конкретном случае оно значительно улучшило качество жизни двух австралийцев, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.

Впервые имплант BCIs был протестирован в 2016 году, однако тогда испытания проводились на овцах. Идея заключалась в том, чтобы предложить способ регистрации мозговой активности и стимуляции органа без инвазивной хирургии, предполагающей трепанацию черепа для вживления проводов и электродов.

Вместо этого авторы исследования подключили мозг к компьютеру через вену. Они ввели нитиноловую нить с электродами размером со спичку в венозный коллектор в области моторной коры головного мозга пациентов, ответственной за планирование и выполнение произвольных движений. В этом месте имплант мог отслеживать электрические сигналы, поступающие из мозга, а также стимулировать области мозга, соответствующие определенным мышечным движениям, как продемонстрировали доклинические испытания на овцах.