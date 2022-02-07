Инженеры создали вертолет по чертежам Леонардо да Винчи

Идею итальянского художника, ученого и инженера реализовали спустя 530 лет.

В конце 1480-х годов Леонардо да Винчи набросал в своей Парижской рукописи чертеж одноместного вертолета, приводимого в движение «воздушным винтом». Возможно, вы видели эти рисунки и задавались вопросом, мог бы подобный аппарат когда-нибудь взлететь. Теперь мы знаем ответ – итальянский гений был прав.

Начиная с 2019 года группа инженеров Университета Мэриленда разрабатывала и тестировала вертолет по чертежам да Винчи в рамках конкурса дизайнеров. В конечном итоге член команды Остин Прете создал дрон, получивший название Crimson Spin, реализовав идею мастера Эпохи Возрождения.

Фото: Wikimedia Commons

Поначалу Прете и его коллеги были настроены скептически, однако их отношение изменилось, когда компьютерная симуляция, а затем и напечатанная на 3D-принтере модель показали подающие надежды результаты.

Строительные материалы Эпохи Возрождения – дерево, натуральные ткани и кожа – слишком плотны и тяжелы для летательных аппаратов, однако у современных конструкторов есть доступ к таким материалам как алюминий, пластик, а также к электродвигателям, батареям и компьютерным системам управления, которые сделали возможной конструкцию воздушного винта.

Прете удалось создать устройство, четыре штопорообразных крыла которого приводятся в действие батареями и электродвигателями, а не вручную, как предлагал да Винчи. За счет изменений скорости вращения винтов дрон может наклоняться и поворачивать.

Дрон, вдохновленный эскизами да Винчи, способен взлетать и перемещаться в воздухе, при этом его необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум, больше похожий на звук работающей дрели.

Исследователи отмечают, что подобное устройство вряд ли в ближайшее время сможет доставлять посылки с Amazon или вести съемку на больших высотах. Главное: механизм да Винчи работает, и в перспективе на основе его идей можно создать устройство достаточно крупное, чтобы перевозить человека.