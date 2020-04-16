Огромный гидросамолет испытали над морем в Китае

AG600 «Кунлонг» — гидросамолет китайской компании Aviation Industry Corporation of China. Он разрабатывался с 2009 года и с 2017 года проходит стадию испытаний.
Испытания над морем стали ключевым этапом в подготовке к первому взлету с морской поверхности, который планируется совершить в течение года, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. В ходе полета члены экипажа ознакомились с воздушным пространством и морской средой для предстоящих испытательных полетов.
До сих пор испытания AG600 проводились в пресном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее.
Испытания на море позволят оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.
Проект был приостановлен более месяца назад из-за эпидемии коронавируса в провинции Хубэй, где идут разработки самолета.
AG600 объединяет самолет с лодкой внизу, он может взлетать и приземляться как на суше, так и на воде. Гидросамолет предназначен для тушения лесных пожаров, спасательных операций и морского патрулирования. Он также может быть использован для наблюдения за океанической средой и транспортировки между островами. За 20 секунд нахождения на водной поверхности AG600 может набрать в свой резервуар 12 тонн воды, чего достаточно для распыления над территорией более 4 000 м2 в пожарной миссии.
Гидросамолет с пропеллерным приводом имеет длину 36,9 м и размах крыльев 38,8 м, аналогичный размеру Boeing 737. Он вмещает 50 пассажиров и может летать на максимальной скорости 500 км/ч с наибольшей продолжительностью 12 часов.
Взгляните на модель «смешанного крыла», представленную Airbus.