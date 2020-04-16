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Техника

Огромный гидросамолет испытали над морем в Китае

Михаил Сысоев
16 апреля 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Самолет-амфибия AG600 должен выйти в серийное производство в 2022 году.

AG600 «Кунлонг» — гидросамолет китайской компании Aviation Industry Corporation of China. Он разрабатывался с 2009 года и с 2017 года проходит стадию испытаний.

Испытания над морем стали ключевым этапом в подготовке к первому взлету с морской поверхности, который планируется совершить в течение года, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. В ходе полета члены экипажа ознакомились с воздушным пространством и морской средой для предстоящих испытательных полетов.

До сих пор испытания AG600 проводились в пресном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее.

Испытания на море позволят оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.

Проект был приостановлен более месяца назад из-за эпидемии коронавируса в провинции Хубэй, где идут разработки самолета.

«Сейчас самолет находится в хорошем состоянии. Мы все работаем сверхурочно и компенсируем потерянное время. Я считаю, что морское испытание может быть проведено в течение этого года. Не будет никаких проблем», — Лю Янь, заместитель руководителя проекта AG600 на участке Цзинмэнь.

AG600 объединяет самолет с лодкой внизу, он может взлетать и приземляться как на суше, так и на воде. Гидросамолет предназначен для тушения лесных пожаров, спасательных операций и морского патрулирования. Он также может быть использован для наблюдения за океанической средой и транспортировки между островами. За 20 секунд нахождения на водной поверхности AG600 может набрать в свой резервуар 12 тонн воды, чего достаточно для распыления над территорией более 4 000 м2 в пожарной миссии.

Гидросамолет с пропеллерным приводом имеет длину 36,9 м и размах крыльев 38,8 м, аналогичный размеру Boeing 737. Он вмещает 50 пассажиров и может летать на максимальной скорости 500 км/ч с наибольшей продолжительностью 12 часов.

Взгляните на модель «смешанного крыла», представленную Airbus.

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