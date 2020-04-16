Огромный гидросамолет испытали над морем в Китае

AG600 «Кунлонг» — гидросамолет китайской компании Aviation Industry Corporation of China. Он разрабатывался с 2009 года и с 2017 года проходит стадию испытаний.

Испытания над морем стали ключевым этапом в подготовке к первому взлету с морской поверхности, который планируется совершить в течение года, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. В ходе полета члены экипажа ознакомились с воздушным пространством и морской средой для предстоящих испытательных полетов.

До сих пор испытания AG600 проводились в пресном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее.

Испытания на море позволят оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.

Проект был приостановлен более месяца назад из-за эпидемии коронавируса в провинции Хубэй, где идут разработки самолета.