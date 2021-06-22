Изобретен прибор, быстро прекращающий икоту

Икота представляет собой серию судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы. Почти все мы сталкивались с ней, и порой — в самые неподходящие моменты. Удивительно, но люди до сих пор не придумали надежного и универсального способа прекратить икоту. Кому-то помогают несколько глотков воды, другим — задержка дыхания, третьим — долька лимона или иные способы.
Но похоже, что наши страдания остались позади. Невролог Али Сейфи разработал устройство, получившее творческое название HiccAway, которое позволяет быстро и эффективно прекратить икоту. Результаты опроса 249 добровольцев со всего мира показали, что 90 процентов пользователей считают этот прибор более эффективным, чем все остальные способы борьбы с икотой.
HiccAway фактически представляет собой технически усовершенствованную соломинку, с мундштуком на одной стороне и клапаном давления на другом. Механизм клапана препятствует легкому всасыванию воды, поэтому пользователю приходится предпринимать некоторые усилия. Это давление заставляет диафрагму сжиматься, останавливая неконтролируемые притоки воздуха, которые ритмично смыкают голосовые связки и вызывают классический звук икоты.
Все, что требуется, чтобы остановить икоту, — погрузить HiccAway в стакан воды и начать ее засасывать. Большинство испытавших устройство говорят, что для исчезновения икоты требуется всего одна или две попытки. По словам изобретателя, клапан соломинки можно отрегулировать в соответствии с потребностями детей и взрослых.
Механизм действия HiccAway основан на одновременной стимуляции диафрагмального и блуждающего нерва. Сейфи разработал это решение, работая с пациентами, страдающими икотой из-за травм головного мозга.
Первые испытания этой специальной соломинки основаны на субъективных отчетах и не включают плацебо, так что есть основания оставаться скептически настроенными. Чтобы определить, действительно ли HiccAway является лучшим из предлагаемых средств, необходимы рандомизированные плацебо-контролируемые исследования.
Ориентировочная стоимость устройства, которое уже можно заказать в интернет-магазинах, составляет 14 долларов. Сейфи собрал средства для его разработки с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter.