Изобретен прибор, быстро прекращающий икоту

Икота представляет собой серию судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы. Почти все мы сталкивались с ней, и порой — в самые неподходящие моменты. Удивительно, но люди до сих пор не придумали надежного и универсального способа прекратить икоту. Кому-то помогают несколько глотков воды, другим — задержка дыхания, третьим — долька лимона или иные способы.

Но похоже, что наши страдания остались позади. Невролог Али Сейфи разработал устройство, получившее творческое название HiccAway, которое позволяет быстро и эффективно прекратить икоту. Результаты опроса 249 добровольцев со всего мира показали, что 90 процентов пользователей считают этот прибор более эффективным, чем все остальные способы борьбы с икотой.

HiccAway фактически представляет собой технически усовершенствованную соломинку, с мундштуком на одной стороне и клапаном давления на другом. Механизм клапана препятствует легкому всасыванию воды, поэтому пользователю приходится предпринимать некоторые усилия. Это давление заставляет диафрагму сжиматься, останавливая неконтролируемые притоки воздуха, которые ритмично смыкают голосовые связки и вызывают классический звук икоты.