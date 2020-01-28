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Техника

К концу десятилетия в Финляндии запустят электрические самолеты

28 января 2020
Они будут летать на коротких внутренних маршрутах.

Оператор аэропортов Финляндии Finavia объявила о начале сотрудничества с Network for Electric Aviation (NEA), инициатором скандинавской инициативы по развитию электрической авиации.

«Самолеты с электрическим приводом, скорее всего, станут важной частью решения экологических задач авиационной отрасли. Как оператор аэропортов, мы хотим выяснить, каких разработок потребуют электрические полеты от наших воздушных гаваней», – говорит Анри Ханссон, технический директор Finavia.

Finavia финансирует разработку полностью электрического самолета с 2018 года, опытный полет успешно прошел в аэропорту Мальми в Хельсинки летом того же года. Вступление в NEA является следующим шагом в развитии авиации на электричестве и частью климатической программы Finavia, которая направлена ​​на снижение выбросов CO2 в аэропортах.

«Я считаю, что в Финляндии первые электрические пассажирские самолеты будут летать по внутреннему маршруту к концу 2020-х годов. Если для получения необходимого электричества используется чистый метод, такой как использование энергии ветра или солнца, электрический самолет будущего может летать полностью без выбросов. Электрический самолет подойдет специально для коротких маршрутов», – Анри Ханссон.

Network for Electric Aviation – это инициатива, в рамках которой, авиакомпании, стартапы, специализирующиеся на электрической авиации и аэропорты Северной Европы объединяют усилия в продвижении электроавиации. Работа NEA финансируется Nordic Innovation, организацией при Совете министров Северных стран.