К концу десятилетия в Финляндии запустят электрические самолеты

Оператор аэропортов Финляндии Finavia объявила о начале сотрудничества с Network for Electric Aviation (NEA), инициатором скандинавской инициативы по развитию электрической авиации.

«Самолеты с электрическим приводом, скорее всего, станут важной частью решения экологических задач авиационной отрасли. Как оператор аэропортов, мы хотим выяснить, каких разработок потребуют электрические полеты от наших воздушных гаваней», – говорит Анри Ханссон, технический директор Finavia.

Finavia финансирует разработку полностью электрического самолета с 2018 года, опытный полет успешно прошел в аэропорту Мальми в Хельсинки летом того же года. Вступление в NEA является следующим шагом в развитии авиации на электричестве и частью климатической программы Finavia, которая направлена ​​на снижение выбросов CO2 в аэропортах.