Как будет выглядеть арктическая станция «Снежинка»: фото и видео

Этот круглогодичный и полностью автономный комплекс будет работать при помощи возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Площадь комплекса составляет около 4500 кв.м; здесь может разместиться 80 человек. В состав входит семь модулей:

– Лабораторные модули и мастерские для исследований и разработок;

— Презентационный модуль для конференций и телемостов;

— Обзорный модуль, включающий лекторий, библиотеку и обзорную площадку 360°;

— Центральный модуль с кухней, кафе и медицинским кабинетом;

— Жилая зона с гостиничными номерами, мини-спортзалом и сауной;

— Системы автономного жизнеобеспечения, склады и вспомогательные помещения;

— Водородные модули: системы длительной аккумуляции энергии.

По словам исполнительного директора МФТИ Юрия Васильева, это первая попытка построить полностью автономную научную станцию, работающую на зеленой энергии.