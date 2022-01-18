Как будет выглядеть арктическая станция «Снежинка»: фото и видео

В 2024 году планируется запуск международной станции «Снежинка» на Ямале. Она станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые со всего мира смогут проводить эксперименты и внедрять новые технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехники. Проект реализуется правительством Ямала и Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Летом прошлого года специалисты МФТИ провели геодезическую съемку территории, а сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции.
Этот круглогодичный и полностью автономный комплекс будет работать при помощи возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Площадь комплекса составляет около 4500 кв.м; здесь может разместиться 80 человек. В состав входит семь модулей:
– Лабораторные модули и мастерские для исследований и разработок;
— Презентационный модуль для конференций и телемостов;
— Обзорный модуль, включающий лекторий, библиотеку и обзорную площадку 360°;
— Центральный модуль с кухней, кафе и медицинским кабинетом;
— Жилая зона с гостиничными номерами, мини-спортзалом и сауной;
— Системы автономного жизнеобеспечения, склады и вспомогательные помещения;
— Водородные модули: системы длительной аккумуляции энергии.
По словам исполнительного директора МФТИ Юрия Васильева, это первая попытка построить полностью автономную научную станцию, работающую на зеленой энергии.
Изучение всех аспектов зеленых технологий станет важной частью научного проекта. Кроме того, здесь будут работать геомагнитная и астрономическая обсерватории, станция мониторинга окружающей среды и испытательный полигон для новых технических решений в условиях вечной мерзлоты.
Стоимость работ по созданию и вводу станции в строй оценивается на уровне 27 миллионов долларов. Узнайте о погодных рекордах на Ямале.