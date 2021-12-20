Как электромобили покоряют мир
На сборочном заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, корпуса автомобилей проплывают на конвейере высоко над бетонным полом. Каждые 73 секунды один из корпусов опускается на ходовую часть и вскоре снова взмывает вверх, уже в виде целой машины. 3800 рабочих и полторы тысячи роботов весь день движутся в этом прерывистом ритме на пространстве площадью в 320 тысяч квадратных метров: собирают Volkswagen Passat, один из самых узнаваемых автомобилей, работающих на бензине. В час с конвейера сходит 45 машин, за смену — 337.
У места, где сейчас располагается завод, сложная история: во время Второй мировой войны и потом еще три десятилетия компания, работавшая на Министерство обороны, производила здесь тротил. При изготовлении применяли азотную и серную кислоту, всю продукцию свою хранили в бетонных бункерах, возведенных в лесах неподалеку. Вред от токсичных выбросов с завода можно было наблюдать, что называется, своими глазами: на много километров вокруг вяли петунии и желтели иголки у сосен. Когда-то Чаттануг считался городом с самым грязным в США воздухом, но с тех пор все изменилось. Сегодня на бывшем военном заводе автомобильная компания, чье прошлое тоже не назовешь кристально чистым (Volkswagen семь лет фальсифицировал показатели выбросов своих машин) работает над тем, чтобы сделать транспортную систему страны более экологичной.
Вскоре этот завод начнет выпускать первые в США электрические Volkswagen. В 2022 году на уже существующем конвейере начнется массовое производство компактного внедорожника ID.4. Таким образом, здесь будут собирать автомобили как с электрическими, так и с бензиновыми двигателями. Весной, когда я приехал на завод, процесс переоборудования был в самом разгаре. Группа специалистов по логистике провела для меня экскурсию по предприятию: они рассказали о многочисленных изменениях, которые Volkswagen внес в свое производство.
Электромобиль устроен проще, чем его собрат, работающий на бензине: нет ни топливного бака, ни поршня, ни свечей зажигания – и выхлопная труба тоже отсутствует.
«Суть в том, что здесь меньше деталей!» – старается перекричать заводской шум и грохот Крис Рехриг, инженер, отвечающий за работу конвейера.
Volkswagen, как и вся автомобильная промышленность в целом, начинает стремительно отказываться от технологии, которая сделала компанию одной из самых богатых в мире – от двигателя внутреннего сгорания, выбрасывающего углекислый газ.
В наши дни все больше людей и правительств требуют принять немедленные меры в борьбе с глобальным изменением климата. Машины, как легковые, так и грузовые, преображаются. И это самое значительное их преображение со времен изобретения автомобиля, которое случилось, как известно, уже больше 100 лет назад. И небольшие компании-стартапы, и флагманы промышленности (которые еще недавно ни о чем таком даже и не помышляли) сражаются за то, чтобы застолбить себе хорошее местечко на рынке транспортных средств без выхлопной трубы. Эра электромобилей наступила стремительно.
Между тем, если сопоставлять этот процесс с темпами климатических изменений, то нужно признать: переход от бензиновых двигателей к электрическим по-прежнему от них отстает. Мировые температурные рекорды случаются один за другим, загрязнение атмосферы парниковыми газами идет полным ходом. Итог: засухи и лесные пожары от Арктики до Австралии, таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, мир должен свести уровень выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году, а лучше намного раньше: иначе миллионам людей будет грозить опасность. Известно, что почти четверть выбросов в общемировом масштабе производит транспорт. Способны ли мы быстро отказаться от своих привычных машин, работающих на бензине?
Не приходится сомневаться в том, что на наших глазах происходит настоящая революция. Еще в 1990-е General Motors представила свой электромобиль, произвела менее 1200 экземпляров, а потом отозвала их из продажи. Сегодня все совсем иначе. В прошлом году количество полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от электросети возросло почти вдвое, несмотря даже на то, что общий объем продаж машин упал на 16 процентов. Ассортимент моделей, которые можно купить в разных странах мира, вырос на 40 процентов и составил примерно 370 единиц. Уже сейчас существуют электрические автомобили Mini Cooper, Porsche, мотоциклы Harley-Davidson.
По всему миру, от Калифорнии до Китая и от Японии до Великобритании, власти заявляют о планах запретить продажу новых пассажирских автомобилей, работающих только на бензине или дизеле, в 2035 году или ранее. Автогиганты от Volvo до Jaguar сообщают о том, что через 15 лет свернут производство поршневых двигателей. По утверждению Ford, через пять лет все его легковые автомобили в Европе будут либо электрическими, либо гибридными, а к 2030 году – исключительно электрическими. General Motors планирует стать углеродно-нейтральной компанией не позже, чем к 2040 году.
Частный финансовый сектор США и инвесторы ставят по-крупному. В прошлом году компания Tesla, на долю которой в 2020-м пришлось почти 80 процентов продаж электромобилей в США, стоила больше, чем нефтяные гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell и BP, вместе взятые. Продолжают возникать новые предприятия, занимающиеся производством электромобилей, в том числе грузовых: Bollinger, Faraday Future, Nio, Byton; а уже существующие закаляются в конкурентной борьбе. В Китае, где производится более 40 процентов всех подзаряжаемых машин мира, один электрический микроавтомобиль с двумя дверцами (развивающий скорость до 100 километров в час и стоящий от шести тысяч долларов) обгоняет по количеству продаж продукцию Tesla.
Дни малотоннажных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, похоже, и в самом деле сочтены.
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022Подробнее об этом номере
Статья полностью доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку