Как электромобили покоряют мир

На сборочном заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, корпуса автомобилей проплывают на конвейере высоко над бетонным полом. Каждые 73 секунды один из корпусов опускается на ходовую часть и вскоре снова взмывает вверх, уже в виде целой машины. 3800 рабочих и полторы тысячи роботов весь день движутся в этом прерывистом ритме на пространстве площадью в 320 тысяч квадратных метров: собирают Volkswagen Passat, один из самых узнаваемых автомобилей, работающих на бензине. В час с конвейера сходит 45 машин, за смену — 337.

У места, где сейчас располагается завод, сложная история: во время Второй мировой войны и потом еще три десятилетия компания, работавшая на Министерство обороны, производила здесь тротил. При изготовлении применяли азотную и серную кислоту, всю продукцию свою хранили в бетонных бункерах, возведенных в лесах неподалеку. Вред от токсичных выбросов с завода можно было наблюдать, что называется, своими глазами: на много километров вокруг вяли петунии и желтели иголки у сосен. Когда-то Чаттануг считался городом с самым грязным в США воздухом, но с тех пор все изменилось. Сегодня на бывшем военном заводе автомобильная компания, чье прошлое тоже не назовешь кристально чистым (Volkswagen семь лет фальсифицировал показатели выбросов своих машин) работает над тем, чтобы сделать транспортную систему страны более экологичной.

Вскоре этот завод начнет выпускать первые в США электрические Volkswagen. В 2022 году на уже существующем конвейере начнется массовое производство компактного внедорожника ID.4. Таким образом, здесь будут собирать автомобили как с электрическими, так и с бензиновыми двигателями. Весной, когда я приехал на завод, процесс переоборудования был в самом разгаре. Группа специалистов по логистике провела для меня экскурсию по предприятию: они рассказали о многочисленных изменениях, которые Volkswagen внес в свое производство.