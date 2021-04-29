Как работает робот-уборщик яблок в Австралии: видео

Авторы изобретения отмечают, что роботизированный сбор фруктов и овощей требует наличия системы технического зрения для обнаружения и определения местонахождения плодов. Чтобы повысить вероятность успеха и уменьшить повреждение продукции в процессе уборки, также требуется информация о форме, а также о расположении и ориентации соединения стебель-ветвь.

Чтобы справиться с этой проблемой, исследователи создали современный алгоритм планирования движения с быстрой генерацией траекторий без столкновений, чтобы минимизировать время обработки и перемещения роботизированной руки между яблоками.

Система зрения робота может идентифицировать более 90 процентов всех видимых яблок с расстояния примерно 1,2 метра. Система может работать при всех типах освещения и погодных условиях, включая интенсивный солнечный свет и дождь, а для обработки изображения яблока требуется менее 200 миллисекунд.