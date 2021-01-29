Как выглядит будущее в представлении Virgin Hyperloop: видео

В ноябре прошлого года компания впервые провела испытание своей вакуумной транспортной системы с пассажирами на борту капсулы. Тест прошел на испытательном полигоне DevLoop в пустыне недалеко от Лас-Вегаса.

Как заявляют в компании, капсула сможет развивать максимальную скорость 1080 километров в час. Это предполагает, что поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 45 минут. При этом, технология предполагает нулевой углеродный след.

В основе технологии Virgin Hyperloop лежит не воздушная подушка, предложенная Маском, а пассивная магнитная левитация (в отличие от активной магнитной левитации у маглевов). Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты, прикрепленные к капсуле, движутся над проводящей поверхностью.

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