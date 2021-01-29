Как выглядит будущее в представлении Virgin Hyperloop: видео

Virgin Hyperloop, одна из организаций, которая в настоящее время разрабатывает идею Илона Маска о высокоскоростном транспорте, выпустила новый концептуальный видеоролик, демонстрирующий свое видение будущего передвижения по городу.
Видео, доступное на YouTube, показывает изящные белые терминалы, вагоны, изнутри похожие на салоны самолетов, станции беспроводной зарядки смартфонов на креслах и другие потенциальные возможности, которые Virgin Hyperloop хочет сделать реальностью в ближайшем будущем.
В ноябре прошлого года компания впервые провела испытание своей вакуумной транспортной системы с пассажирами на борту капсулы. Тест прошел на испытательном полигоне DevLoop в пустыне недалеко от Лас-Вегаса.
Как заявляют в компании, капсула сможет развивать максимальную скорость 1080 километров в час. Это предполагает, что поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 45 минут. При этом, технология предполагает нулевой углеродный след.
В основе технологии Virgin Hyperloop лежит не воздушная подушка, предложенная Маском, а пассивная магнитная левитация (в отличие от активной магнитной левитации у маглевов). Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты, прикрепленные к капсуле, движутся над проводящей поверхностью.
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