Камеру размером с крупицу соли научили делать четкие цветные изображения

Исследователи из Принстонского и Вашингтонского университетов разработали сверхкомпактную камеру размером с крупицу соли. Она работает по совершенно новой технологии с использованием метаповерхности. На крошечной камере располагается 1,6 миллионов цилиндрических «столбиков», которые проводят свет. Размер каждой такой «микролинзы», как у вируса иммунодефицита человека.

С помощью этих микро-камер можно выявить много проблем в человеческом теле. Прошлые аппараты предоставляли медикам лишь нечеткие и искаженные изображения с ограниченным полем обзора. Сверхкомпактная камера передает четкие изображения, и их качество ничуть не уступает фотоаппаратам, которые в 500 000 раз больше по объему.