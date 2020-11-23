Когда нужно совместить несовместимое: обзор защищенного ноутбука Acer ENDURO N3

Acer ENDURO N3 сочетает в себе два, казалось бы, несовместимых понятия — это высокая защищенность и компактность. И действительно, защищенные ноутбуки, как и другие мобильные устройства, привычно видеть ощутимо большего размера, нежели схожие по характеристикам модели, не имеющие защиты. Но Acer ENDURO N3 — это исключение из правил. Имея 14-дюймовый экран, степень защиты IP53 и военный сертификат прочности MIL-STD-810G, ENDURO N3 весит менее двух килограмм (1,985 кг) при толщине 24,85 мм.

Корпус ноутбука выполнен из ударопрочного материала, а для еще большей защиты при падениях, углы усилены амортизирующими вставками. За защиту экрана отвечает закаленное стекло Corning ® Gorilla® Glass, которое устойчиво к появлению царапин и обладает защитой от попадания влаги. Для сохранности жесткого диска и файлов предусмотрено усиленное крепление, которое предотвращает повреждения при всевозможных ударах и вибрации.

Сертификат IP53 подразумевает защиту от попадания внутрь корпуса мелких частиц и даже пыли, а также брызг воды, что позволяет использовать ноутбук в условиях повышенной влажности. Все порты ввода/вывода защищены от проникновения, а клавиатура оснащена дренажными отверстиями для отвода влаги. Переживать за попадание влаги в систему охлаждения также не приходится. В ноутбуке установлен фирменный вентилятор Aquafan™, который способен отталкивать брызги воды со всех сторон, исключая возможность их попадания внутрь.