Когда нужно совместить несовместимое: обзор защищенного ноутбука Acer ENDURO N3
Каждый предъявляет к ноутбуку свои требования. Кому-то важна компактность и легкость, кто-то ценит высокую автономность, кто-то — производительность и функциональность, а другие отдают предпочтение защищенным моделям или моделям с качественным экраном. Но как быть, если необходимо все и сразу? Ведь высокопроизводительные и тем более защищенные модели зачастую громоздкие и тяжелые, а компактные и автономные ультрабуки обладают не самыми выдающимися характеристиками и не могут использоваться в экстремальных условиях, так как не имеют защиты от пыли, влаги и ударов.
Нам удалось найти ноутбук, который отвечает данным требованиям — это Acer ENDURO N3. Рассказываем подробнее.
Защищенность и компактность
Acer ENDURO N3 сочетает в себе два, казалось бы, несовместимых понятия — это высокая защищенность и компактность. И действительно, защищенные ноутбуки, как и другие мобильные устройства, привычно видеть ощутимо большего размера, нежели схожие по характеристикам модели, не имеющие защиты. Но Acer ENDURO N3 — это исключение из правил. Имея 14-дюймовый экран, степень защиты IP53 и военный сертификат прочности MIL-STD-810G, ENDURO N3 весит менее двух килограмм (1,985 кг) при толщине 24,85 мм.
Корпус ноутбука выполнен из ударопрочного материала, а для еще большей защиты при падениях, углы усилены амортизирующими вставками. За защиту экрана отвечает закаленное стекло Corning ® Gorilla® Glass, которое устойчиво к появлению царапин и обладает защитой от попадания влаги. Для сохранности жесткого диска и файлов предусмотрено усиленное крепление, которое предотвращает повреждения при всевозможных ударах и вибрации.
Сертификат IP53 подразумевает защиту от попадания внутрь корпуса мелких частиц и даже пыли, а также брызг воды, что позволяет использовать ноутбук в условиях повышенной влажности. Все порты ввода/вывода защищены от проникновения, а клавиатура оснащена дренажными отверстиями для отвода влаги. Переживать за попадание влаги в систему охлаждения также не приходится. В ноутбуке установлен фирменный вентилятор Aquafan™, который способен отталкивать брызги воды со всех сторон, исключая возможность их попадания внутрь.
Универсальный дизайн
Дизайн ноутбука нельзя назвать излишне агрессивным, как это обычно бывает в случае с защищенными моделями. Боковые грани ровные, «срезанные», углы немного закруглены. Повсеместно преобладают прямые строгие линии. Корпус выполнен в темных тонах без ярких вставок и броских элементов. Благодаря этому Acer ENDURO N3 одинаково лаконично смотрится как на презентации в офисе, так и в походе под дождем.
Имеется и полный набор портов ввода/вывода, что для профессионального ноутбука является очень важным параметром. Присутствует сетевой разъем RJ-45, RS-232, HDMI и VGA, 2xUSB 3.2, USB-C, слот для карты памяти и совмещенный выход на наушники (3,5 мм 4pin). Беспроводные интерфейсы представлены поддержкой Wi Fi и Bluetooth 5.1. Такого набора вполне достаточно для любого сценария использования.
Максимальная производительность
Аппаратная начинка Acer ENDURO N3 способна удивить даже самых искушенных и требовательных пользователей. Ноутбук построен на базе процессоров Intel®Core™ десятого поколения. В максимальной комплектации производитель предлагает нам процессор Intel® Core™ i7-10510U (4 ядра, 8 потоков, Turbo Boost до 4.9 ГГц), дискретный видеоадаптер NVIDIA® MX230, 32 ГБ оперативной памяти, жесткий диск объемом 1 ТБ и SSD накопитель PCle Gen3 NVMe на 512 ГБ. Более простые модификации построены на базе Intel® Core™ i5-10210U и Intel® Core™ i3-10110U и имеют меньший объем оперативной памяти, жесткого диска и SSD.
Продвинутой версии на базе Intel® Core™ i7-10510U вполне достаточно для выполнения даже самых сложных и ресурсоемких задач. Ноутбук легко справляется с рендерингом видео, 3D-моделированием и работой с большими файлами в графических и видеоредакторах. Также, несмотря на то, что перед нами не игровой ноутбук, дискретной MX230 вполне достаточно для некоторых современных игр, что позволит скоротать время в поездке или в перерывах между работой.
От высокой производительности нет никакого прока, если ноутбук способен проработать без розетки всего пару часов. В случае с Acer ENDURO N3 автономность также не стала слабым местом. Ноутбук демонстрирует отличные показатели автономности и способен проработать от одного заряда до 13 часов. Конечно же, время может изменяться в зависимости от нагрузки, но даже при средней интенсивности использования одного заряда должно хватить на полный рабочий день.
Качественный дисплей
Ноутбук оборудован 14-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей (Full HD). Плотность пикселей (PPI) составляет 157, чего вполне достаточно для комфортной работы. Картинка выглядит естественно, и при стандартном использовании изображение совершенно не кажется зернистым. Яркость также находится на достойном уровне и позволяет комфортно работать при любом освещении.
С заботой о личной информации
Для ноутбука, как и для любого другого мобильного устройства, которым вы пользуетесь вне дома, важным моментом является сохранность личной информации. Производитель предусмотрел и это. Для защиты от несанкционированного доступа ноутбук оснащен системой безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0, которая сохранит ваши файлы в неприкосновенности и не позволит получить к ним доступ без вашего ведома. Помимо этого, имеется возможность установить вход в систему по отпечатку пальца и поддержка Windows Hello.
Резюме
В плане сбалансированности и продуманности каждого элемента Acer ENDURO N3 сложно найти альтернативу. Производителю удалось создать ноутбук, который отвечает даже самым смелым требованиям пользователей, которые ищут профессиональный ноутбук для работы в любых условиях. В одном корпусе Acer совместили несовместимое: высокую производительность, защищенность от внешних воздействий, безопасность, функциональность и компактность. Ноутбук отлично подойдет специалистам самого разного профиля и просто тем, кто не привык останавливаться перед причудами погоды и сложными условиями.