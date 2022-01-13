Комаров научились прогонять светильниками

Все любители проводить теплые летние вечера на уютных террасах на свежем воздухе знают, что главным врагом такого отдыха являются назойливые насекомые, особенно, комары. Современные репелленты уже отошли от дымных, вонючих конструкций к более чистым и интегрированным решениям.

Одну из таких продвинутых разработок представила компания Tiki. Ее струнные светильники BiteFighter с бесшумными диффузорами отгоняют комаров без запаха.

Светодиодные гирлянды состоят из нити длиной 10,9 м с 12 светодиодными лампами теплых тонов и тремя диффузорами, питаемыми сменными репеллентами. Tiki разработала капсулы так, чтобы они работали в течение всего летнего сезона, который, по ее оценкам, составляет 90 дней по 2,4 часа использования, всего 200 часов.