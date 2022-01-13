Комаров научились прогонять светильниками

Все любители проводить теплые летние вечера на уютных террасах на свежем воздухе знают, что главным врагом такого отдыха являются назойливые насекомые, особенно, комары. Современные репелленты уже отошли от дымных, вонючих конструкций к более чистым и интегрированным решениям.
Одну из таких продвинутых разработок представила компания Tiki. Ее струнные светильники BiteFighter с бесшумными диффузорами отгоняют комаров без запаха.
Светодиодные гирлянды состоят из нити длиной 10,9 м с 12 светодиодными лампами теплых тонов и тремя диффузорами, питаемыми сменными репеллентами. Tiki разработала капсулы так, чтобы они работали в течение всего летнего сезона, который, по ее оценкам, составляет 90 дней по 2,4 часа использования, всего 200 часов.
Лампочки BiteFighter также сменные и, в отличие от новогодних гирлянд, они продолжают работать, даже если одна из них перегорит. Tiki рекомендует подвешивать светильники не выше трех метров. Это гарантирует зону защиты от комаров площадью около 30 квадратных метров. Чтобы охватить большее пространство, можно использовать несколько таких гирлянд.
С помощью простого переключателя пользователи могут включать репеллент и подсветку или использовать только подсветку. Поэтому фонари можно включать в любое время года. Отмечается, что функцию отпугивания комаров следует включать за 15 минут, чтобы полностью очистить пространство от насекомых.