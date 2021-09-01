Комната, где гаджеты заряжаются по воздуху: японское изобретение

Ученые разработали систему для безопасной доставки электричества по воздуху. Потенциально это позволяет превращать целые здания в зоны беспроводной зарядки. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Electronics, технология может обеспечивать мощность 50 Вт с использованием магнитных полей.

Автор исследования Алансон Сэмпл, профессор компьютерных наук и инженерии Университета штата Мичиган, говорит, что в дополнение к отключенным телефонам и ноутбукам эта технология также может питать имплантированные медицинские устройства и открывать новые возможности для мобильной робототехники в домах и на производственных объектах.

Команда также работает над внедрением системы в пространствах меньше, чем комната – например, в специальном ящике, который заряжает гаджеты, размещенные внутри.