Концепт первого полностью электрического экраноплана от американского стартапа

Бостонский стартап Regent анонсировал новый гибридный механизм для прибрежных путешествий – он представляет собой самолет и лодку одновременно. Экраноплан должен быть выпущен в 2025 году.
Экранопланами называют транспортные средства для перемещения над поверхностью, поддерживаемые в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (эффект экрана).
Полностью электрический экраноплан, получивший название Seaglider, сочетает в себе скорость, комфорт и навигационные системы самолета с удобством, маневренностью и доступностью лодки, говорится в пресс-релизе компании Regent.
По замыслу разработчиков, гибридное судно стартует с причала и, развив в открытых водах скорость 72 км/ч, поднимается в воздух. При этом весь полет над поверхностью воды будет проходить на высоте, сопоставимой с размахом крыла Seaglider.
Компания рассчитывает разработать сеть маршрутов между крупными транспортными узлами, такими как Бостон и Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В планах Regent и перевозки на более короткие маршруты, например, между Гавайскими островами или Нью-Йорком и Хэмптоном.
Компания Regent получила предварительные заказы на сумму 450 миллионов долларов от операторов со всего мира. Современная технология аккумуляторов позволит Seaglider преодолевать расстояние до 300 км, однако к 2050 году разработчики рассчитывают увеличить это число до 800 км.
По словам Билли Талхеймера, гендиректора Regent, Seaglider подпадает под категорию Wing in Ground Effect, устройств, которые регулируются только Береговой охраной США.
«К концу этого года мы собираемся запустить прототип в четверть масштаба. Он будет иметь размах крыльев около 4,5 метра и весить около 180 кг. Нам нужно убедиться, что экроплан работает в репрезентативных условиях эксплуатации, например, на волнах и в плохую погоду», – говорит Талхеймер.
По словам Талхеймера, Regent присматривается к Бостону для запуска своего первого устройства, но возможны и другие варианты.