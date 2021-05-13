Концепт первого полностью электрического экраноплана от американского стартапа

Бостонский стартап Regent анонсировал новый гибридный механизм для прибрежных путешествий – он представляет собой самолет и лодку одновременно. Экраноплан должен быть выпущен в 2025 году.

Экранопланами называют транспортные средства для перемещения над поверхностью, поддерживаемые в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (эффект экрана).

Полностью электрический экраноплан, получивший название Seaglider, сочетает в себе скорость, комфорт и навигационные системы самолета с удобством, маневренностью и доступностью лодки, говорится в пресс-релизе компании Regent.