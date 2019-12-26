Конкурент Tesla умеет крутиться на месте: видео

Это не единственная неординарная функция R1T: автомобили могут заряжать друг друга, подключившись по кабелю, или могут быть оснащены заменяемыми блоками аккумуляторов для увеличения запаса хода, который в некоторых моделях достигает 640 километров.

Конструкция автомобилей тоже необычна — за ее кабиной расположен сквозной отсек для грузов, вероятно, предназначенной для длинных и нешироких вещей типа лыж и сноубордов.