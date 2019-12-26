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Техника

Конкурент Tesla умеет крутиться на месте: видео

26 декабря 2019
R1T
Фото: Rivian
Компания Rivian продемонстрировала возможности модели R1T.

Американский стартап электромобилей Rivian продолжает удивлять возможностями электропикапа R1T, продажи которого должны стартовать в конце 2020 года.

Помимо сверхъемкого аккумулятора (до 180 киловатт-часов) и способности разгоняться до 100 км/ч за три секунды R1T обзавелся отдельными электромоторами для каждого колеса. Это позволяет максимально гибко распределять мощность между колесами и даже разворачиваться на месте подобно гусеничной технике. Колеса R1T на левой и правой сторонах двигаются в разные стороны, поэтому автомобиль крутится практически на одном месте.

Это не единственная неординарная функция R1T:  автомобили могут заряжать друг друга, подключившись по кабелю, или могут быть оснащены заменяемыми блоками аккумуляторов для увеличения запаса хода, который в некоторых моделях достигает 640 километров.

Конструкция автомобилей тоже необычна — за ее кабиной расположен сквозной отсек для грузов, вероятно, предназначенной для длинных и нешироких вещей типа лыж и сноубордов.

Rivian еще до начала продаж стал главным конкурентом компании Tesla. Стартапу удалось привлечь крупнейшие компании в качестве инвесторов: его поддержали Amazon (700 млн долларов), Ford (500 млн) и Cox Automotive (350 млн).

На этой неделе стало известно, что Rivian привлек еще 1,3 миллиарда долларов. Главным инвестором выступила T. Rowe Price, долгое время бывшая одним из крупнейших акционеров Tesla — теперь компания избавляется от акций проекта Илона Маска, сделав основную ставку на Rivian.